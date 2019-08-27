Как выбрать профессионального ведущего на свадьбу

Тамада поможет молодоженам сделать свой праздник веселым и беззаботным

Свадьба - самое важное событие в жизни любой пары. Как же хочется, чтобы в этот день ничего не мешало веселиться и при этом оставаться спокойным за себя и гостей. Ведущий – одна из главных критерий на свадьбе. Идеально, если он умеет шутить и проводить не пошлые конкурсы. Развлекает гостей так, чтобы никому не было стыдно. Правильно подобранный ведущий – залог вашего праздника.

Провели кучу разговоров с ведущими, но ни один не подошел? Есть выход. Сайт girko.net поможет вам подобрать тамаду мечты. Всего один клик и ваш праздник пройдет идеально.

"В июне была свадьба, к которой готовились целый год. Труднее всего было найти нормального ведущего, который не будет портить настроение нам и гостям. Знакомая посоветовала сайт girko.net. Зашли и выбрали категорию ведущий на свадьбу в Днепре. Сразу поиск показал 14 ведущих, о которых есть вся информация и цены. Ведь цена тоже играет большую роль в этом, не хочется переплачивать. Связались с ним, договорились о встрече. В итоге наша свадьба прошла на ура. Я не думала о том, скучно ли моим гостям. Он проделал нереальную работу. Главное – не было этих пошлых конкурсов. Все были довольны", - говорит Елена Гаймак из Днепра.

На сайте вы сможете найти ведущего по цене, на которую рассчитываете. Выбирая тамаду - сможете посмотреть фото-отчет и количество проведенных мероприятий. А некоторые ведущие работают в паре со звукорежиссером, поэтому можно вдвое сэкономить.

"Хотели найти ведущего с хорошим голосом и индивидуальной программой праздника. Готовы были заплатить большие деньги за это. Искали в интернете и случайно наткнуться на сайт "Гірко". За несколько минут нашли ведущую, которая работает на радио. Позвонили и сразу поняли – это она. Берем! На свадьбу друзья подходили и спрашивали где мы нашли такую классную ведущую. А я хвасталась, что еще и сэкономили. Рассчитывали на 20 тысяч, а заплатили – 14", - говорит Иванна Козлюк из Запорожья.

Сайт girko.net направлен на то, чтобы помочь молодоженам сделать свой праздник веселым и беззаботным. Здесь вы найдете не только популярных ведущих, но и настоящих звезд, которые уже просто гуру в проведении праздников. Просто перейдите на сайт, выберите категорию и город. Найдите ведущего своей мечты за несколько минут. Это все можно сделать лежа на диване, или выбирая свадебное платье.

"Это просто гениально. Тамада был настолько крутой, что на рождение дочери тоже пригласили его. Теперь – только он и сайт girko.net. Рекомендую всем. Хорошо, что в 2019 году можно не думать, что ваш праздник пройдет неудачно. Столько возможностей. Счастлива, что наткнулась на сайт girko.net", - говорит Уляна Боднарь из Мукачево.

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