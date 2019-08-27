Как выбрать профессионального ведущего на свадьбу

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 513
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 12934
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 918
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1782
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2124
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12285
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1674
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2340
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6048
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2385
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2574
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6966
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4844
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1062
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 12:00

Как выбрать профессионального ведущего на свадьбу

  Комментировать

  Тамада поможет молодоженам сделать свой праздник веселым и беззаботным
Тамада поможет молодоженам сделать свой праздник веселым и беззаботным

Свадьба - самое важное событие в жизни любой пары. Как же хочется, чтобы в этот день ничего не мешало веселиться и при этом оставаться спокойным за себя и гостей. Ведущий – одна из главных критерий на свадьбе. Идеально, если он умеет шутить и проводить не пошлые конкурсы. Развлекает гостей так, чтобы никому не было стыдно. Правильно подобранный ведущий – залог вашего праздника.

Провели кучу разговоров с ведущими, но ни один не подошел? Есть выход. Сайт girko.net поможет вам подобрать тамаду мечты. Всего один клик и ваш праздник пройдет идеально.

"В июне была свадьба, к которой готовились целый год. Труднее всего было найти нормального ведущего, который не будет портить настроение нам и гостям. Знакомая посоветовала сайт girko.net. Зашли и выбрали категорию ведущий на свадьбу в Днепре. Сразу поиск показал 14 ведущих, о которых есть вся информация и цены. Ведь цена тоже играет большую роль в этом, не хочется переплачивать. Связались с ним, договорились о встрече. В итоге наша свадьба прошла на ура. Я не думала о том, скучно ли моим гостям. Он проделал нереальную работу. Главное – не было этих пошлых конкурсов. Все были довольны", - говорит Елена Гаймак из Днепра.

На сайте вы сможете найти ведущего по цене, на которую рассчитываете. Выбирая тамаду - сможете посмотреть фото-отчет и количество проведенных мероприятий. А некоторые ведущие работают в паре со звукорежиссером, поэтому можно вдвое сэкономить.

"Хотели найти ведущего с хорошим голосом и индивидуальной программой праздника. Готовы были заплатить большие деньги за это. Искали в интернете и случайно наткнуться на сайт "Гірко". За несколько минут нашли ведущую, которая работает на радио. Позвонили и сразу поняли – это она. Берем! На свадьбу друзья подходили и спрашивали где мы нашли такую классную ведущую. А я хвасталась, что еще и сэкономили. Рассчитывали на 20 тысяч, а заплатили – 14", - говорит Иванна Козлюк из Запорожья.

Сайт girko.net направлен на то, чтобы помочь молодоженам сделать свой праздник веселым и беззаботным. Здесь вы найдете не только популярных ведущих, но и настоящих звезд, которые уже просто гуру в проведении праздников. Просто перейдите на сайт, выберите категорию и город. Найдите ведущего своей мечты за несколько минут. Это все можно сделать лежа на диване, или выбирая свадебное платье.

"Это просто гениально. Тамада был настолько крутой, что на рождение дочери тоже пригласили его. Теперь – только он и сайт girko.net. Рекомендую всем. Хорошо, что в 2019 году можно не думать, что ваш праздник пройдет неудачно. Столько возможностей. Счастлива, что наткнулась на сайт girko.net", - говорит Уляна Боднарь из Мукачево.

Если вы до сих пор сомневаетесь – просто нажмите на ссылку и всё увидите сами. Несколько минут и ваша свадьба в руках профессионала. Сделайте правильный выбор!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать профессионального ведущего на свадьбу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 45640
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 19629
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 17803
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 15183
Политолог дал прогноз, что произойдет со &quot;Слугой народа&quot; через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
 3 Просмотров: 12934
Новости компаний
Где купить качественную и недорогую детскую обувь
Где купить качественную и недорогую детскую обувь Просмотров: 324
Рейтинг страховых компаний в Украине
Рейтинг страховых компаний в Украине Просмотров: 144
Современная ситуация на рынке по пригону авто из США
Современная ситуация на рынке по пригону авто из США Просмотров: 756
Где качественно отдохнуть, потратив минимум средств
Где качественно отдохнуть, потратив минимум средств Просмотров: 1557
Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие?
Выбор часов для мужчины: почему швейцарские лучшие? Просмотров: 360
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 2020
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua