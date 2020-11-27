Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 18
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1629
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6678
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 954
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 522
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 342
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 13:12

Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ

  Комментировать

Виброплита – это малогабаритное ручное оборудование, которое применяется для уплотнения естественных и искусственных материалов во время строительства. Виброплита состоит из металлического корпуса с пультом управления, двигателя, эксцентрика (вибровозбудителя) и рабочей плиты.

  Купить качественную виброплиту по цене от производителя можно в строительном гипермаркете "УКРСНАБ"
Купить качественную виброплиту по цене от производителя можно в строительном гипермаркете "УКРСНАБ"

Вибрационные волны заставляют частицы грунта перемещаться вверх и вниз. Более мелкие элементы грунта осыпаются вниз, а крупные измельчаются, тем самым формируется однородная масса. В то же время виброплита уплотняет строительную поверхность на различную глубину (зависит от мощности и модели).

Применение виброплит

Виброплиты используются для:

· Уплотнения грунта, песка, глины;
· Уплотнения искусственных материалов, натуральных горных пород;
· Укладки асфальта, брусчатки, тротуарной плитки (при использовании дополнительной насадки на рабочую плиту).

Преимущества виброплиты

· Увеличивает эффективность строительных работ;
· Позволяет уплотнять материалы в условиях, где невозможна работа крупной техники;
· Исключает ручной труд;
· Дает возможность подготовить практически любой тип грунта;
· Относительно тихий агрегат, которым можно работать в черте города;
· Доступная стоимость по сравнению с крупногабаритной техникой.

Виды и особенности виброплит

Существует 4 основных вида виброплит:

1. Бензиновые – наиболее универсальные, относительно легкие и мобильные, подходят для большинства видов работ. Используются как при возведении частных домов, так и в масштабном строительстве.

2. Дизельные – самые мощные и тяжелые. Применяются в основном для технически сложных задач большого объема.

3. Электрические – менее мощные, чем представители с ДВС, тем не менее, отлично подойдут для укладки асфальта, подготовки площадки под строительство частного дома и прочих работ. Требуют постоянного источника электропитания, что снижает их мобильность.

4. Аккумуляторные – аналог электрических виброплит с повышенной мобильностью.

Где купить виброплиту в Украине?

Купить качественную виброплиту по цене от производителя можно в строительном гипермаркете "УКРСНАБ". Данная компания обеспечивает полную гарантию на все оборудование, обслуживание и ремонт. Купить виброплиту можно на официальном сайте "УКРСНАБ" оставив заявку или связаться со специалистом компании по телефону +38-067-530-36-75.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Снежная королева стала нервным подростком

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 20484
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 17343
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12557
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 9612
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 8856
Новости компаний
Комфортный отдых и здоровый сон: как выбрать идеальную кровать?
Комфортный отдых и здоровый сон: как выбрать идеальную кровать? Просмотров: 144
Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния
Как в домашних условиях очистить воду до питьевого состояния Просмотров: 2268
МАУП: Как поступить онлайн без ВНО со скидкой на обучение в Полтавском регионе
МАУП: Как поступить онлайн без ВНО со скидкой на обучение в Полтавском регионе Просмотров: 126
ИТ-Аутсорсинг - передовое решения для бизнеса
ИТ-Аутсорсинг - передовое решения для бизнеса Просмотров: 18
Создаем тепло и комфорт дома
Создаем тепло и комфорт дома Просмотров: 162
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Голосов: 7
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть