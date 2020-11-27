Как выбрать надежную виброплиту для строительных работ

Виброплита – это малогабаритное ручное оборудование, которое применяется для уплотнения естественных и искусственных материалов во время строительства. Виброплита состоит из металлического корпуса с пультом управления, двигателя, эксцентрика (вибровозбудителя) и рабочей плиты.

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Вибрационные волны заставляют частицы грунта перемещаться вверх и вниз. Более мелкие элементы грунта осыпаются вниз, а крупные измельчаются, тем самым формируется однородная масса. В то же время виброплита уплотняет строительную поверхность на различную глубину (зависит от мощности и модели).

Применение виброплит

Виброплиты используются для:

· Уплотнения грунта, песка, глины;

· Уплотнения искусственных материалов, натуральных горных пород;

· Укладки асфальта, брусчатки, тротуарной плитки (при использовании дополнительной насадки на рабочую плиту).

Преимущества виброплиты

· Увеличивает эффективность строительных работ;

· Позволяет уплотнять материалы в условиях, где невозможна работа крупной техники;

· Исключает ручной труд;

· Дает возможность подготовить практически любой тип грунта;

· Относительно тихий агрегат, которым можно работать в черте города;

· Доступная стоимость по сравнению с крупногабаритной техникой.

Виды и особенности виброплит

Существует 4 основных вида виброплит:

1. Бензиновые – наиболее универсальные, относительно легкие и мобильные, подходят для большинства видов работ. Используются как при возведении частных домов, так и в масштабном строительстве.

2. Дизельные – самые мощные и тяжелые. Применяются в основном для технически сложных задач большого объема.

3. Электрические – менее мощные, чем представители с ДВС, тем не менее, отлично подойдут для укладки асфальта, подготовки площадки под строительство частного дома и прочих работ. Требуют постоянного источника электропитания, что снижает их мобильность.

4. Аккумуляторные – аналог электрических виброплит с повышенной мобильностью.

Где купить виброплиту в Украине?

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