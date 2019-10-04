Как выбрать мебель для спальни?

Современная спальня должна быть максимально комфортной, практичной и привлекательной. Чтобы сделать её такой, важно продумать детально целесообразность мебели, её расстановку, сочетание, размеры. Дизайн спальни в наше время сочетает такие качества как функциональность, удобство и гармоничность.

Чтобы сделать спальню комфортной, практичной и привлекательной нужно детально продумать целесообразность мебели, ее расстановку и сочетание

От чего отталкиваться - выбираем кровать

Главным предметом в спальне является кровать. Эта комната предназначена для сна и отдыха. Выбору спального места нужно уделить особое внимание. Чтобы правильно подобрать ложе для одного человека, следует к его росту прибавить 10-15 см. Получится нужная длина кровати. Ее ширина определяется свободным положением рук, согнутых в локтях и закинутых за голову. Если на односпальной кровати не слишком удобно, то, возможно, больше подойдет полуторная кровать. Если требуется двуспальная кровать, то надо учитывать рост двух людей, для которых она предназначается.

Чтобы сделать спальню комфортной, практичной и привлекательной нужно детально продумать целесообразность мебели, ее расстановку и сочетание

Шкафы купе для спальни

У многих возникает необходимость хранить в спальне одежду и прочие вещи. Для этого нужно правильно подобрать шкаф в спальню. Наилучшим вариантом будет шкаф-купе. Такая мебель поможет рационально организовать пространство, не нарушив общий интерьер спальни. Оформление фасада шкафа может быть спокойным и неброским. Это позволит сделать главный акцент на спальном месте. Выбрав шкаф с ярким и необычным дизайном, Вы сделаете свою комнату оригинальной и красочной. Довольно часто люди предпочитают зеркальные двери. Так можно добавить света и визуально увеличить пространство.

Внутреннее наполнение шкафа не менее важно, чем его внешний вид. Чтобы хранение вещей было комфортным, необходимо заранее продумать, что и в каком количестве будет сберегаться в шкафу. Так Вы будете примерно понимать сколько и каких полок, ящиков и вешалок должно быть в нем.

Чтобы сделать спальню комфортной, практичной и привлекательной нужно детально продумать целесообразность мебели, ее расстановку и сочетание

Мелкая мебель для спальни

Часто в спальне размещают прикроватные тумбы, пуфы, туалетные столики и прочую мелкую мебель. Выбирая эти предметы, нужно помнить о габаритах комнаты. Помещение, загроможденное мебелью, вряд ли будет уютным. Если размер спальни позволяет расставить дополнительные предметы мебели, то важно, чтоб они сочетались с общим интерьером комнаты.

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