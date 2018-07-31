Как выбрать качественный смеситель

Киевлянин Александр Авдеев два года назад сделал капитальный ремонт в своей квартире, а сегодня, мы встретили его в ремонтном магазине. Мужчина решил сэкономить на сантехнике и купить подешевле. Результат впечатляющий - пока он с женой был в Италии, в его квартире потек смеситель, и из за этого затопили соседей. Теперь придется и свое менять и еще заплатить компенсацию соседям. Сейчас мужчина знает наверняка, что экономить на сантехнике он не будет.

"Одна из главных проблем дешевой сантехники в том, что она ломается сама по себе. У нас в доме проводился ремонт труб, воду отключали, а когда включили, повредилась прокладка и из крана начал идти "дождь". Во всем виноват некачественный смеситель", - говорит мужчина.

Александр обратился к специалистам, которые продают сантехнику уже много лет и имеют очень хорошие отзывы.

Одни из лучших - смесители Hansgrohe, Grohe и Kludi, производитель Германия. Самым старый брендом являются смесители Hansgrohe. Он на рынке уже более века, а на свои изделия дает свыше 25 лет гарантии. То есть вы, купив новый смеситель, более четверти века не будете думать ни о ремонте ни о неожиданных сюрпризах.

"Чем качественнее кран, тем меньше он ломается, - говорит мастер по продажи сантехники Виктор Сенин. - Сейчас модны так называемые однорукие смесители. Перед покупкой следует обратить внимание на картридж, который позволяет включить и выключить кран. Он должен работать плавно без каких либо рывков и непонятных звуков.

Обратите внимание и на сеточку, что на носике крана, так называемый аэратор. С ним вода не будет брызгать и не доставит дополнительных хлопот".

Самый дешевый смеситель из сплава алюминия - силумина. Но он самый ненадежный, может сломаться в первый же день. Самые долговечные из нержавеющей стали. Чтобы определить из чего сделан смеситель, следует взять его в руки - краны из нержавейки тяжелые.

"Смесители от немецких производителей Hansgrohe, Grohe и Kludi сделаны исключительно из нержавейки. Покупая смеситель следует определиться с дизайном. Hansgrohe производит наиболее сдержанные модели классического стиля. Смесители Kludi считаю более молодежными по дизайну. Они имеют нестандартные дизайнерские решения, четкие линии, изысканные новинки. Grohe наиболее распространенная торговая марка в Украине, добротная классика с хорошим вкусом", - говорит Сенин.

Все немецкие бренды имеют хорошие отзывы. Они правильно смешивают воду, не дают сбоя и не ломаются.

"Для себя я выбрал смеситель Grohe. На сайте собран весь каталог моделей. Когда пришел в магазин, указал модели, которые больше всего понравились. Это сэкономило время и средства", - говорит Авдеев.

Немецкие производители смесителей убеждены, что они умеют успокоить тех, кто приобретает их товар. И кран в ванной или на кухне не испортит ваш отпуск.