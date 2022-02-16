Как выбрать автошколу. Советы экспертов

Выбор автошколы - первый и важный шаг на пути к получению водительских прав для вождения. Поэтому отнестись к нему стоит ответственно. Не забывайте, что полученные знания, необходимо будет самостоятельно закрепить сдачей экзаменов в МРЭО, поэтому автошкола должна в этом помочь.

В автошколе "АВ-К" научат управлять автомобилем с нуля

Цена играет немаловажное значение в выборе места для обучения вождению, но на какие еще моменты стоит обращать внимание? Для этого было собрано советы от профессионалов, которые помогут определиться с автошколой.

Как сделать выбор и не пожалеть - ТОП советы экспертов:

• Конечно, первое на что обращают внимание будущие абитуриенты - расположение. Автошкола должна быть недалеко от работы или дома, так как длительные поездки на учебу выматывают и желание учиться надоедает или перерастает в обузу.

• Необходимо узнать какое количество часов отводится на теорию и практику

• Получить отзывы о преподавателях и их профессионализме. Это доступно на специальных сайтах, которые находятся в свободном доступе в интернете

• Важно узнать, каким образом происходит контрольный срез знаний

• Уточнить, подходит ли расписание и график занятий

• Стоит не забывать о лицензии и сертификатах, какие есть у автошколы

• Необходимо понимать состав технической базы (на каком автомобиле будут проходить практические уроки и есть ли своя площадка для тренировки вождения

• Не стоит забывать о таком вопросе: Проводятся ли контрольные тесты перед основной сдачей в МРЭО?

И хоть кажется, что эти советы очень тяжело применить на практике, но это поможет дать качественное обучение. Ведь именно за этим приходят в автошколу.

Мест для обучения вождению по Киеву много, но "АВ-К" следует всем параметрам профессионального обучения управления автотранспортом. Вы можете уверенно получить права категорий А, В и С.

В автошколе используются индивидуальные методики, личностный подход к ученикам и качественная основная подготовка не просто к экзамену, а к самому вождению. "АВ-К" работает с 2008-го года и уже выпустило более 13000 выпускников. Каждый филиал автошколы имеет государственную аккредитацию и лицензирован в Министерстве Науки и Просвещения Украины.

В автошколе "АВ-К" научат управлять автомобилем с нуля

В "АВ-К" есть возможность:

• обучиться с нуля теории и практическим навыкам вождения, на авто как на автоматической, так и механической коробке передач

• возобновить знания после длительного перерыва

• получить навыки вождения для зимнего стиля вождения

• получить необходимые методические материалы для лучшего усвоения информации, а также практиковаться на специальных учебных авто, которые соответствуют необходимым требованиям.

Расписание занятий выбирается отдельно, ориентируясь на график работы инструкторов и свободного времени абитуриентов. В "АВ-К" есть как утренние, так и вечерние возможности для обучения, что поможет каждому найти подходящее время для обучения, а также школа выходного дня.

Только кропотливый выбор может помочь найти ТОПовую автошколу, с удобным расположением и приемлемыми ценами. А профессиональные педагоги помогут не просто получить права, а необходимые навыки для уверенного и безопасного вождения.