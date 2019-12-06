Как украинцам выбрать отптимальний обогреватель без переплат

 
Ексклюзивы
1/5
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 171
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4167
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7263
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19674
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6435
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3160
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1269
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1197
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 7254
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2115
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2430
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6435
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 декабря 2019
Просмотров: 243
Винайдення велосипеда
Чогось воно так, що прислів'я, приказки й тому подібну фразеологію я змалку та й досі сприймаю бук­вально. Тобто прихований у словах смисл ...
пятница, 06 декабря 2019 16:28

Как украинцам выбрать отптимальний обогреватель без переплат

  Комментировать
Как украинцам выбрать отптимальний обогреватель без переплат
Широкий выбор моделей тепловентиляторов предлагает интернет-магазин электропродукции RES.UA

Ничто не радует зимой так, как уютный и теплый дом. Чтобы не страдать от частых перебоев в теплоснабжении, следует иметь качественный обогреватель.

Хорошим вариантом станет тепловой вентилятор - один из самых распространенных типов бытовых обогревателей после конвекторов. Он имеет доступную цену, простой в использовании и долговечен.

Специалисты от магазина RES.UA указали какие бывают тепловые вентиляторы, их основные параметры, и какие именно купить тепловентиляторы для квартиры или дома.

Типы и сферы использования тепловентиляторов

Тепловентиляторы разделяют по сферам применения и типу нагревательного элемента. В первой градации их разделяют на следующие виды:

- Бытовые (по мощности не больше 2-2,5кВт, используются в квартире, доме или офисе);
- Промышленные (имеют повышенную мощность, они долговечны и используются в больших помещениях).

Конструкция и принцип работы

Любой обогреватель с вентилятором имеет нагревательный элемент, он бывает разных типов: керамический, ТЭН и нагревательная спираль.

В керамическом нагреватели используется радиаторная решетка, в основе которой - термостойкая эмаль. Имеет прекрасную теплоотдачу, температура нагревательного элемента обычно находится в пределах 100 - 150 ° С.

ТЭН имеет форму трубки, наполненной нихромовою проволкой с теплопроводящей субстанцией. Степень нагрева в такого элемента заметно выше, чем у керамики, и составляет около 450 ° С.

Рабочая температура спирали значительно выше и достигает 800 ° С. Этот тип нагревательного элемента наиболее простой и дешевый, но наиболее пожароопасный в случае перегорания проволоки.

Важные параметры при выборе тепловентилятора

При выборе прибора следует исходить из следующих критериев: тип нагревательного элемента, потребляемая мощность, площадь обогрева, дополнительные функции и гарантия.

Оптимальным нагревательным элементом будет керамика. Она на 20-50% дороже спирали, но выигрывает в долговечности и отличается повышенной пожарной безопасностью. Следующим по оптимальности идет спираль.

Выбирая мощность прибора следует исходить из того, что для обогрева до 20 кв.м. помещения достаточно 1 кВт.

Из дополнительных функций следует обращать внимание на наличие регулятора скорости воздушного потока, регулятора температуры нагрева и защиты от перегрева.

Рекомендации по эксплуатации

Важно знать и учитывать особенности эксплуатации тепловентиляторов и не нарушать требований техники безопасности. Если необходимо нагреть несколько помещений, обогреватель должен находиться в каждой комнате. Не помещайте прибор вблизи одеял, подушек и других предметов, способных помешать его охлаждению. Нельзя включать обогреватель в ванных комнатах и других влажных помещениях. Не следует направлять воздушный поток на предметы из пластика.

Где купить тепловентилятор в Украине

В предусмотрительных людей нередко возникает закономерный вопрос: где купить тепловентилятор для квартиры, дома или офиса? Широкий выбор моделей тепловентиляторов предлагает интернет-магазин электропродукции RES.UA. Магазин работает только с авторизованными поставщиками и предлагает оригинальную продукцию, имеющую все необходимые сертификаты соответствия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как украинцам выбрать отптимальний обогреватель без переплат». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
декабря

Украинские писатели создали организацию в США

Кочевники вырезали почти все население Киева

Украинские военные провели успешный рейд по тылам врага

"Кровь в бассейне." Венгры отомстили русским за подавленное востание в Будапеште

Нашли алмазы в стенах домов

Благодаря вам мы живы - Украина празднует День ВСУ

Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Самое читаемое
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
Астролог рассказала, когда ждать кризиса
 1 Просмотров: 20997
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
Под надежной защитой: показали трогательную связь между детьми и домашними животными
20
 Просмотров: 15876
&quot;Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову&quot;
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" Просмотров: 5058
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020
Сборная Нидерландов подверглась серьезной потери перед Евро-2020 Просмотров: 5004
&quot;Раб, малорос и предатель&quot; - Соколова &quot;сделала&quot; музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
 1 Просмотров: 4914
Новости компаний
HoReCa – оптимальные решения для помещений общественного предназначения
HoReCa – оптимальные решения для помещений общественного предназначения Просмотров: 54
"Прямой" удерживает лидерство среди всех информационных телеканалов
"Прямой" удерживает лидерство среди всех информационных телеканалов
6
 Просмотров: 234
Ремонт и обслуживание пылесосов с компанией "Master-Plus"
Ремонт и обслуживание пылесосов с компанией "Master-Plus" Просмотров: 9
Рейтинг лучших микрофинансовых организаций 2019 года по версии Finance.ua
Рейтинг лучших микрофинансовых организаций 2019 года по версии Finance.ua Просмотров: 72
Нестандартная смена придомовой территории на Елены Телиги 25 удивит жителей
Нестандартная смена придомовой территории на Елены Телиги 25 удивит жителей Просмотров: 441
Больше всего комментируют
6
У Зеленского хотят менять Конституцию, ссылаясь на "Минск"
3
Минобороны согласилось уничтожить часть военных самолетов
3
Мир, или настоящая стена – боевикам и России поставили ультиматум
3
Почти половина украинцев считают войну в Донбассе российской агрессией - социологи
2
"Ты мне не указ" - кондуктор отказалась обслуживать на украинском
Голосов: 676
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua