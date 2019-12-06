Как украинцам выбрать отптимальний обогреватель без переплат

Широкий выбор моделей тепловентиляторов предлагает интернет-магазин электропродукции RES.UA

Ничто не радует зимой так, как уютный и теплый дом. Чтобы не страдать от частых перебоев в теплоснабжении, следует иметь качественный обогреватель.

Хорошим вариантом станет тепловой вентилятор - один из самых распространенных типов бытовых обогревателей после конвекторов. Он имеет доступную цену, простой в использовании и долговечен.

Специалисты от магазина RES.UA указали какие бывают тепловые вентиляторы, их основные параметры, и какие именно купить тепловентиляторы для квартиры или дома.

Типы и сферы использования тепловентиляторов

Тепловентиляторы разделяют по сферам применения и типу нагревательного элемента. В первой градации их разделяют на следующие виды:

- Бытовые (по мощности не больше 2-2,5кВт, используются в квартире, доме или офисе);

- Промышленные (имеют повышенную мощность, они долговечны и используются в больших помещениях).

Конструкция и принцип работы

Любой обогреватель с вентилятором имеет нагревательный элемент, он бывает разных типов: керамический, ТЭН и нагревательная спираль.

В керамическом нагреватели используется радиаторная решетка, в основе которой - термостойкая эмаль. Имеет прекрасную теплоотдачу, температура нагревательного элемента обычно находится в пределах 100 - 150 ° С.

ТЭН имеет форму трубки, наполненной нихромовою проволкой с теплопроводящей субстанцией. Степень нагрева в такого элемента заметно выше, чем у керамики, и составляет около 450 ° С.

Рабочая температура спирали значительно выше и достигает 800 ° С. Этот тип нагревательного элемента наиболее простой и дешевый, но наиболее пожароопасный в случае перегорания проволоки.

Важные параметры при выборе тепловентилятора

При выборе прибора следует исходить из следующих критериев: тип нагревательного элемента, потребляемая мощность, площадь обогрева, дополнительные функции и гарантия.

Оптимальным нагревательным элементом будет керамика. Она на 20-50% дороже спирали, но выигрывает в долговечности и отличается повышенной пожарной безопасностью. Следующим по оптимальности идет спираль.

Выбирая мощность прибора следует исходить из того, что для обогрева до 20 кв.м. помещения достаточно 1 кВт.

Из дополнительных функций следует обращать внимание на наличие регулятора скорости воздушного потока, регулятора температуры нагрева и защиты от перегрева.

Рекомендации по эксплуатации

Важно знать и учитывать особенности эксплуатации тепловентиляторов и не нарушать требований техники безопасности. Если необходимо нагреть несколько помещений, обогреватель должен находиться в каждой комнате. Не помещайте прибор вблизи одеял, подушек и других предметов, способных помешать его охлаждению. Нельзя включать обогреватель в ванных комнатах и других влажных помещениях. Не следует направлять воздушный поток на предметы из пластика.

Где купить тепловентилятор в Украине

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