Как создать комфортное рабочее место

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 567
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 918
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 954
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 171
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 324
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1278
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 747
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 126
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
2 Просмотров: 3186
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 270
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 747
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 549
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 2610
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 540
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 306
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 февраля 2021
Просмотров: 162
Українські гранди опиняться поза грою
Власник "Динамо" Ігор Суркіс досі пишається виходом до 1/2 фіналу Ліги чемпіо­нів-1999, а його колега з "Шахтаря" Рінат Ахметов мріє виграти ...
среда, 17 февраля 2021 09:10

Как создать комфортное рабочее место

  Комментировать

Продуктивность работы во многом зависит от удобства рабочего места. Те, кто проводит много времени за компьютером, знают, что плохо подобранная мебель - это боли в спине, плохое зрение, низкая работоспособность. Как выбрать стол и стул для дома или офиса? Соблюдая наши советы, сделать это будет несложно.

  Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам
Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам

Сначала следует определиться с функциональностью. Важно с каким устройством Вы будете работать. Стационарный компьютер требует больше рабочей поверхности и специальной полки для системного блока. Ноутбук не займёт много места на столе. Для него подойдёт простое и компактное изделие.

Если работа связана с большим количеством бумаг и постоянно надо иметь под руками различные письменные принадлежности, то лучше выбрать стол с полками и ящиками, где будет удобно расположить документы и канцелярские мелочи.

Важно учитывать для кого выбирается мебель и в каком помещении она будет располагаться. Кабинет руководителя должен выглядеть презентабельно, а значит стол и кресло могут быть массивными и иметь декор, подходящий под общий дизайн интерьера. Если компьютерные столы нужны для комнаты, где размещаются несколько сотрудников, то лучше сделать выбор в пользу компактных и практичных моделей. Так можно избежать эффекта загроможденности. Существуют изделия нестандартной формы: угловые, П-образные, U- образные. Их удобно размещать в углу, под окнами, по центру. За таким столом можно создать несколько рабочих мест, что позволяет сэкономить пространство и деньги.

  Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам
Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам

Необходимо отнестись с вниманием и к приобретению стула. Для длительного пребывания за столом лучше подойдут современные компьютерные кресла. Они оснащены механизмами регулирования высоты сидения и угла наклона спинки. Наличие подлокотников тоже является преимуществом. Нынешние производители предлагают изделия анатомической формы. Такая модель позволяет работать за столом долго и не нагружать позвоночник. Это положительно влияет на организм, а ощущение усталости не приходит слишком быстро.

  Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам
Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам

Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам. У нас Вы найдёте подходящую мебель для дома и офиса, для взрослого и ребёнка.

Сделайте свое рабочее место идеальным вместе с Taburetka.ua!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как создать комфортное рабочее место». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 39754
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 25597
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 25407
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
MARUV отмечает 30-летие. Самые интересные образы артистки
15
 Просмотров: 18630
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 9837
Новости компаний
УЗИ аппараты Toshiba: преимущества и особенности
УЗИ аппараты Toshiba: преимущества и особенности Просмотров: 9
"Как с колодца бабушки" – вода "Хвиля здоров'я" напоминает вкус детства
"Как с колодца бабушки" – вода "Хвиля здоров'я" напоминает вкус детства Просмотров: 27
Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021
Новая коллекция стильной обуви и аксессуаров в "Миратон" – подбираем обувь на весну/лето 2021 Просмотров: 162
Волосы как у звезды
Волосы как у звезды Просмотров: 117
Туристы выбирают сеть мини-отелей "Жемчужина"
Туристы выбирают сеть мини-отелей "Жемчужина" Просмотров: 36
Больше всего комментируют
22
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
8
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
1
В Киеве пара влюбленных сковала себя цепью
Голосов: 161
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть