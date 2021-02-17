Как создать комфортное рабочее место

Продуктивность работы во многом зависит от удобства рабочего места. Те, кто проводит много времени за компьютером, знают, что плохо подобранная мебель - это боли в спине, плохое зрение, низкая работоспособность. Как выбрать стол и стул для дома или офиса? Соблюдая наши советы, сделать это будет несложно.

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Сначала следует определиться с функциональностью. Важно с каким устройством Вы будете работать. Стационарный компьютер требует больше рабочей поверхности и специальной полки для системного блока. Ноутбук не займёт много места на столе. Для него подойдёт простое и компактное изделие.

Если работа связана с большим количеством бумаг и постоянно надо иметь под руками различные письменные принадлежности, то лучше выбрать стол с полками и ящиками, где будет удобно расположить документы и канцелярские мелочи.

Важно учитывать для кого выбирается мебель и в каком помещении она будет располагаться. Кабинет руководителя должен выглядеть презентабельно, а значит стол и кресло могут быть массивными и иметь декор, подходящий под общий дизайн интерьера. Если компьютерные столы нужны для комнаты, где размещаются несколько сотрудников, то лучше сделать выбор в пользу компактных и практичных моделей. Так можно избежать эффекта загроможденности. Существуют изделия нестандартной формы: угловые, П-образные, U- образные. Их удобно размещать в углу, под окнами, по центру. За таким столом можно создать несколько рабочих мест, что позволяет сэкономить пространство и деньги.

Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам

Необходимо отнестись с вниманием и к приобретению стула. Для длительного пребывания за столом лучше подойдут современные компьютерные кресла. Они оснащены механизмами регулирования высоты сидения и угла наклона спинки. Наличие подлокотников тоже является преимуществом. Нынешние производители предлагают изделия анатомической формы. Такая модель позволяет работать за столом долго и не нагружать позвоночник. Это положительно влияет на организм, а ощущение усталости не приходит слишком быстро.

Интернет-магазин Taburetka.ua — это большой выбор компьютерных столов и кресел по доступным ценам

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