Как сэкономить на покупке лекарств не выходя из дома

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вам или вашим родным выписали список препаратов, за которыми вы пришли в аптеку, а части из них нет? Далее начинается марафон хождения по аптекам, ведь необходимые вам препараты есть не везде. В процессе вы замечаете, что один и тот же препарат отличается по цене, а некоторые редкие препараты вам предложат заказать и ждать неизвестно сколько. Когда-то с подобной ситуацией столкнулся программист Антон Авринский, поэтому он решил создать сервис для людей, которым нужны лекарства, но который бы экономил время и деньги. Так полтора года назад появился сервис liki24.com
"Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com. Человек заходит на сайт, выбирает препараты, которые ему нужны и система показывает самую низкую цену в городе на эти лекарства. Дальше клиент может оформить доставку и работник нашего сервиса поедет по этим аптекам с самой низкой ценой, закупит препараты и привезет куда нужно за один-два часа если это срочная доставка, или за три-четыре часа в обычном режиме.
Для столицы еще и работает функция -" заберу сам в аптеке". Нажимаешь соответствующую кнопку и система покажет все аптеки, которые рядом с человеком, в которых есть весь список необходимых клиенту лекарств и даст скидку в выбранной аптеке. Если человек просто зайдет с улицы, цена будет выше, если закажет через liki24.com будет дешевле на 10-40%. Поэтому, даже если человек привык ходить в аптеку возле дома, то можно продолжить туда ходить, но платить меньше, благодаря сервису liki24.com", - объясняет Антон Авринский.
В сети уже зарегистрировано 3,5 тысяч аптек. Программисты постоянно совершенствуют систему, сверяют остатки в аптеках и их цены, чтобы данные были достоверными. Система доставки работает по всей Украине. Во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и Днепре работает режим доставки "сегодня на сегодня". Человек из любого города, городка или села может заказать доставку. Мы в Киеве соберем препараты из самых дешевых аптек и сделаем доставку Новой почтой. Эта услуга для небольших райцентров или сел, куда не завозят некоторые препараты. Для них критична не цена, а факт присутствия. Также заказывают для родителей, проживающих отдельно от детей и которые не очень хотят лечиться", - говорит Антон.
В Киеве для тех, кто лечится в стационаре, доставку делают бесплатно.
"Когда мы в Киеве увидели цены в аптеках, расположенных в больницах, мы начали социальный проект. Для наших клиентов собираем препараты по самой низкой цене и привозим в больницу бесплатно.", - добавляет Антон.
В прошлом году проект стал лучшим среди престижного международного ивента "Львов ИТ арена" и выиграл приз в 10 тысяч долларов на развитие.
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