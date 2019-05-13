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понедельник, 13 мая 2019 11:36

Как сэкономить на покупке лекарств не выходя из дома

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Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вам или вашим родным выписали список препаратов, за которыми вы пришли в аптеку, а части из них нет? Далее начинается марафон хождения по аптекам, ведь необходимые вам препараты есть не везде. В процессе вы замечаете, что один и тот же препарат отличается по цене, а некоторые редкие препараты вам предложат заказать и ждать неизвестно сколько. Когда-то с подобной ситуацией столкнулся программист Антон Авринский, поэтому он решил создать сервис для людей, которым нужны лекарства, но который бы экономил время и деньги. Так полтора года назад появился сервис liki24.com

  Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com
Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com

"Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com. Человек заходит на сайт, выбирает препараты, которые ему нужны и система показывает самую низкую цену в городе на эти лекарства. Дальше клиент может оформить доставку и работник нашего сервиса поедет по этим аптекам с самой низкой ценой, закупит препараты и привезет куда нужно за один-два часа если это срочная доставка, или за три-четыре часа в обычном режиме.

Для столицы еще и работает функция -" заберу сам в аптеке". Нажимаешь соответствующую кнопку и система покажет все аптеки, которые рядом с человеком, в которых есть весь список необходимых клиенту лекарств и даст скидку в выбранной аптеке. Если человек просто зайдет с улицы, цена будет выше, если закажет через liki24.com будет дешевле на 10-40%. Поэтому, даже если человек привык ходить в аптеку возле дома, то можно продолжить туда ходить, но платить меньше, благодаря сервису liki24.com", - объясняет Антон Авринский.

  Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com
Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com

В сети уже зарегистрировано 3,5 тысяч аптек. Программисты постоянно совершенствуют систему, сверяют остатки в аптеках и их цены, чтобы данные были достоверными. Система доставки работает по всей Украине. Во Львове, Киеве, Одессе, Харькове и Днепре работает режим доставки "сегодня на сегодня". Человек из любого города, городка или села может заказать доставку. Мы в Киеве соберем препараты из самых дешевых аптек и сделаем доставку Новой почтой. Эта услуга для небольших райцентров или сел, куда не завозят некоторые препараты. Для них критична не цена, а факт присутствия. Также заказывают для родителей, проживающих отдельно от детей и которые не очень хотят лечиться", - говорит Антон.

В Киеве для тех, кто лечится в стационаре, доставку делают бесплатно.

"Когда мы в Киеве увидели цены в аптеках, расположенных в больницах, мы начали социальный проект. Для наших клиентов собираем препараты по самой низкой цене и привозим в больницу бесплатно.", - добавляет Антон.

  Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com
Если вам нужны лекарства, то стоит воспользоваться сервисом liki24.com

В прошлом году проект стал лучшим среди престижного международного ивента "Львов ИТ арена" и выиграл приз в 10 тысяч долларов на развитие.

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13
мая

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