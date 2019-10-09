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среда, 09 октября 2019 12:09

Как сделать заказ на Amazon

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  Сделать заказ на "Амазон" очень легко, даже если вы не проживаете в Америке
Сделать заказ на "Амазон" очень легко, даже если вы не проживаете в Америке

Amazon - одна из самых популярных американских торговых площадок, где продаются сотни и тысячи брендовых, качественных вещей.

Вопреки устоявшимся стереотипам о дороговизне, покупатели могут приобрести их буквально за смешные деньги в сравнении с украинскими ценами. Данная площадка – не интернет-магазин в том смысле, в котором мы привыкли его видеть. Здесь собрано множество самых разных магазинов, где продается все: от корма для хомячка до крутых компьютеров последней модели. При этом, совершать покупки на этом сайте очень легко и выгодно, даже проживая в Украине.

Алгоритм заказа

Покупать на "Амазон" очень легко и просто, даже если вы не проживаете в Америке. Все, что вам потребуется – это базовые знания английского языка, потому что русский интерфейс, к сожалению, не предусмотрен. Также вам потребуется карта, поддерживающая международные денежные переводы. Еще одним важным вопросом является доставка с амазон – в среднем жители США платят 50 долларов за доставку, а пересылка в страны СНГ обойдется покупателям примерно в 60-70 долларов. Чтобы оформить покупку, вам потребуется выполнить такие шаги:

1. Останавливая свой выбор на понравившихся позициях, нажимайте кнопку Wish List, чтобы сортировать их по своему усмотрению. Если вы уже окончательно приняли решение насчет них, отправляйте их в корзину, нажимая Add to Shopping Cart.

2. Непосредственное оформление заказа начинается с нажатия на Proceed to checkout. Помните, что в цену, указанную продавцом на сайте, не включены услуги доставки – они будут обозначены отдельно.

3. Дальше потребуется выбрать вариант доставки. Самая дорогая - Priority Shipping доставит покупку вам всего за 2-3 дня, а стандартная доставка службой Expedited International Shipping занимает около месяца. Если же вы никуда не спешите, не стоит переплачивать – за пару месяцев товар вам доставит Standard International Shipping.

4. После этого обязательно заполните все поля на английском языке: имя, фамилию владельца банковской карты, через которую будет проводиться оплата, а также адрес проживания, индекс и телефон в международном формате (+3…).

Если вы заказываете несколько товаров у одного продавца, они будут упакованы в одну посылку. Но при их заказе у разных продавцов каждую покупку придется оформлять отдельно. При необходимости, может потребоваться доплата во время доставки, но сумма будет небольшой. Перед отправкой заполненной анкеты на обработку убедитесь, что все данные заполнены правильно – в противном случае операция будет отклонена.

Особенности покупки

Сайт Amazon.com существует уже более 16 лет, за которые было реализовано несколько миллионов товаров. Ежемесячно покупатели совершают покупки на сумму более 35 млрд долларов, а аудитория сайта насчитывает более 20 млн человек. Вы можете порадовать себя приятными обновками по совсем дешевым ценам, оформив заказ на этом портале. Но покупка сопряжена также с некоторыми сложностями: например, вам придется отслеживать местонахождение посылки на таможне и контролировать процесс ее доставки. Если вам это кажется обременительным и сложным, обращайтесь в USAinUA, они сделают все за вас.

В любом случае, покупка на популярной площадке "Амазон" позволит вам значительно сэкономить деньги и время, ведь не придется ходить по рынкам и магазинам, выискивая акции и выгодные предложения. Вы можете покупать даже брендовые товары по вполне приемлемым и даже заниженным ценам, а доставка при этом окажется немногим дороже обычной украинской.

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