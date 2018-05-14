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Как сделать тест на отцовство в Днепре

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Как сделать тест на отцовство в Днепре
Тест ДНК на отцовство, который можно сделать в Днепре, имеет точность результатов от 99,99% до 100%

"Я 18 лет воспитывал чужого ребенка, - рассказывает Сергей из Днепра. - Оказалось, что детей поменяли в роддоме, случайно. Тогда еще были общие палаты. Жена тяжело рожала, акушерка недосмотрела мальчика и прикрепила бирку на другого ребенка. Это я знаю сейчас, а тогда, с родильного дома я забрал жену с чужим сыном. Я видел, что ребенок на меня не похож, но жена убеждала, что сын похож на ее родню. Нашла похожий носик, ушки. Потом как-то с этим вопросом смирился, у нас родилось еще двое детей. А когда старшего отправляли в армию, пришел в военкомат на сборы и вижу, что на пороге стою я. Сердце екнуло. Молодой парень был очень на меня похож. Подошел, познакомились, разговорились. Оказалось, что наши сыновья родились в один день и в одном и том же роддоме. Но мы жили в городе, а те люди в пригороде. Мысль, что это мой сын не давала мне покоя".

Сергей несколько месяцев не мог найти, как проверить то, что молодой парень действительно его сын.

"Я случайно наткнулся на объявление: "Тест ДНК на отцовство в Днепре, точность от 99,99% до 100% ". Сначала пошел на консультацию в пункт сбора биоматериала который находится в Днепре. Там мне подробно рассказали, что нужно для анализов.

Как сделать тест на отцовство в Днепре

В Медикал Геномикс Украина предложили на выбор два способа сбора - самостоятельно и медицинским работником. Процедура по забору анализов достаточно проста, она не требует никаких серьезных исследований. Сбор образцов ДНК проводится квалифицированным медицинским персоналом, но я выбрал самостоятельный сбор образцов ДНК.

Цена и точность проведения теста ДНК в Днепре

Тест ДНК в Днепре стоит приемлемо, а достоверность составляет от 99,9% и выше в случае подтверждения, и 100% - в случае исключения отцовства. Вообще, стоимость колеблется от 4300 до 11500 грн.

Того парня из части на обследование я привести не мог, но специалист подсказал, как взять анализ на отцовство без моего участия. Не прибегая к деталям, я собрал необходимые мне образцы. Мои предчувствия подтвердились. Чужой ребенок и правда, оказался моим сыном. Затем мы начали выяснять обстоятельства. Оказалось, что из-за халатности акушерки я потерял своего ребенка", - рассказывает Сергей.

"Если бы я сделал тест, еще тогда, когда дети были маленькими, мы бы с женой не испытывали такую боль за то что наш сын рос в чужой семье..

Сейчас нам с женой очень сложно, потому что мы воспитали и любим своего сына, но в душе я понимаю, что должен сказать тем родителям о том, что их сын у нас.

Радует только то, что в той семье нашего биологического сына тоже любили и воспитывали как настоящего мужчину.

Мужчина советует каждому отцу делать анализ ДНК в Медикал Геномикс Украина или ДНК Эксперт и не ждать, как это делал он.

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