Как сделать красивым и уютным интерьер однокомнатной квартиры

Перед многими владельцами однокомнатного жилища часто встаёт вопрос, как сделать его комфортным, практичным и привлекательным. В большей степени удачное решение этой задачи зависит от расположения мебели. Важно правильно подобрать и разместить все изделия — крупные и мелкие. Они должны образовывать единый ансамбль в каждом отдельном помещении (комнате, кухне, прихожей). Как это сделать, если пространство ограничено? Существует ряд советов, следуя которым, каждый сможет рационально и стильно обустроить даже небольшую однушку.

Taburetka.ua предлагает большой выбор мебели для любого помещения

Основные правила расстановки мебели

Профессиональные дизайнеры уделяют много времени и сил, чтобы создать идеальный интерьер. В нем должны сочетаться стиль, комфорт и уют. Специалисты выделили главные моменты, которые позволяют удачно воплотить эту комбинацию в жизнь.

Расставляйте акценты. В последние годы в приоритете светлые тона, разбавленные крупными яркими деталями. Можно диван купить и другую мебель в нескольких оттенках белого или бежевого и добавить красок с помощью пары подушек сочного цвета. Либо внести в современный минималистичный дизайн выразительности стильным вазоном для комнатного растения насыщенного контрастного оттенка.

Продумайте размещение мебели

Лучше это делать, когда комната пустая. Можно прорисовать расположение предметов на бумаге либо создать план на специальных сайтах-планировщиках с точным указанием размеров. Имея перед глазами наглядный макет, вы поймёте, что следует добавить и без чего можно обойтись.

Taburetka.ua предлагает большой выбор мебели для любого помещения

Нередко встречаются жилища, где красивая мебель смотрится не слишком привлекательно. Необходимо избегать импульсивных покупок. Если понравилось какое-либо изделие, следует обдумать его уместность в обстановке помещения.

Зонирование. В последние годы профессионалы все чаще пользуются этим приемом. Он позволяет точно обозначить предназначение определённой части комнаты. Так в кухне с помощью мебели нередко разделяют место для приготовления пищи и обеденную зону. Если позволяет пространство, можно купить кухню такой формы, с помощью которой можно четко разграничить помещение. Либо в малогабаритных комнатах можно это сделать расстановкой стола и стульев.

В интернет-магазине Taburetka.ua представлен большой выбор мебели для любого помещения. На сайте компании вы найдёте стильные и практичные решения, созданные настоящими профессионалами.

Taburetka.ua предлагает большой выбор мебели для любого помещения