Как работает лазерная резка нержавейки: 7 преимуществ технологии

Корпорация "Промстан" готова предоставить услуги лазерной резки нержавеющей стали. Фото: АПТТ

Лазерный раскрой – современный метод обработки нержавеющих листов, позволяющий делать чистые и аккуратные резы и получать изделия эталонного качества. Технология обеспечивает повышенную производительность и снижение отходов, за счет чего этот способ можно охарактеризовать как экономически выгодный для любого предприятия. Лазерная резка нержавейки позволяет выпускать детали со сложными геометрическими контурами. Независимо от сложности узора, готовые изделия точно соответствуют чертежам, не имеют брака.

Какими преимуществами характеризуется технология

Лазерный раскрой нержавейки осуществляется на ЧПУ-станках Siemens. Работой оборудования управляет компьютерная программа, которую настраивает оператор. Мощность лазера – 4 кВт.

Преимущества технологии:

• Точность размеров и геометрии готовых изделий.

• Широкий рабочий диапазон. Оборудование способно раскраивать нержавеющий лист с размерами 3 000 х 1 500 мм. Максимальный вес – до 800 кг.

• Широкие технологические возможности. С помощью лазера можно осуществлять раскрой нержавеющих листов с толщиной до 15 мм.

• Отсутствие деформации. Лазер в процессе раскроя не соприкасается с нержавеющей поверхностью, исключая любое механическое воздействие на нее.

• Отсутствие брака. Готовые детали характеризуются зеркально гладкими кромками. Края изделий не требуют дополнительной обработки. Царапины и неровные поверхности разреза полностью исключены.

• Экономичный расход материала. При лазерном раскрое нержавеющих листов количество отходов сведено к минимуму. Изготовление деталей таким способом обходится дешевле, чем производство изделий посредством других методов, предусматривающих создание массивных и дорогостоящих пресс-форм или форм для литья.

• Повышенная технологичность процесса. Технология обеспечивает возможность производства больших партий изделий в сжатые сроки, т. к. используемые в работе станки характеризуются значительной производительностью. Для этого необходимо подготовить файл с рисунком, применяя любую чертежную программу, и перенаправить его на ЧПУ-оборудование. Лазер может резать до одного метра листа в секунду.

От применяемого оборудования и опыта специалистов зависит качество получаемых деталей. Поэтому такую работу лучше доверять профессионалам. Корпорация "Промстан" готова оказать услуги лазерной резки нержавейки, обеспечивая комплексный подход к решению задачи – от проектирования металлоконструкций до монтажа. Полная автоматизация рабочего процесса позволяет гарантировать соответствие технических характеристик готовой продукции предоставленным чертежам. Риски влияния на ее качество человеческого фактора исключены.

Факторы, влияющие на стоимость услуги

Важно! Цена лазерной резки нержавеющих листов рассчитывается за метр погонный.

Стоимость услуги зависит от:

• марки стали;

• толщины и других технических параметров листов;

• необходимости предоставление дополнительных услуг (подготовка чертежной документации, гибка, пробивка листового металла, сварка);

• объема работы;

• отдельных требований, включая срочность выполнения заказа.

Эксперты корпорации "Промстан" корректно оценивают предстоящий фронт работ и формируют выгодную стоимость лазерной резки нержавеющей стали. Чтобы обеспечить качество готовой продукции с аккуратными краями, не требующими постобработки, применяется азотная технология.