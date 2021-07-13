Как продлить жизнь бытовой технике

Большинство владельцев квартир рано или поздно настигает проблема: сломалась бытовая техника. Сгорел бойлер, протекла стиральная машинка, не работает микроволновка, не греет чайник, не холодит морозильная камера. Это случается после нескольких лет использования совершенно во всех потребителей.

Почему ломается техника?

Особенность всей современной бытовой техники заключается в том, что она имеет свой ресурс, заложенный заводом-изготовителем. То есть рассчитана на определенный объем работы, имеет предельный срок эксплуатации. За 4-5 лет запчасти просто отрабатывают свой ресурс.

Ни одному производителю не интересно производить "вечную" технику. Иначе покупатели купят устройство раз и навсегда, следующей модели не будут покупать. Производитель потеряет покупателя, а это - потеря бизнеса как такового.

Дорогие брендовые вещи обычно служат по 5-6 лет, бюджетные китайские модели ломаются через 3-4. При интенсивном и не бережном использовании срок эксплуатации сокращается вдвое. Это - необратимый процесс, его не изменить.

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Как продлить жизнь технике?

Существуют несколько правил, выполнение которых продлевает жизнь бытовой технике:

- используйте только по назначению, согласно инструкции;

- постоянно проверяйте все узлы и агрегаты на поломки;

- обслуживайте технику согласно инструкции по эксплуатации;

- не перегружайте технику.

Даже самое тщательное выполнение этих правил не сделает технику вечной. После срабатывания своего ресурса она выйдет из строя.

Стоит ли ремонтировать сломанную технику?

Существует мнение, что отработанную технику проще выбросить, чем ремонтировать. Мол, она отработала свой ресурс, ее следует утилизировать. Частично мнение имеет право на жизнь. Однако давайте разберемся.

В любой технике из строя выходят те запчасти, которые больше всего работают. В бойлере, электрочайнике, духовке — это тен и термореле, запчасти холодильника - реле и двигатель, в стиральной машинке - реле, щетки двигателя, шкивы, в микроволновке - двигатель. Остальные составляющие в технике практически вечные. Корпус бойлера, микроволновки, холодильника, барабан стиральной машинки рассчитаны на десятки лет эксплуатации. Поэтому не стоит выбрасывать всю технику, если вышла из строя только ее составляющая. Стоит заменить ее - и техника будет работать еще один "жизненный цикл", то есть 4-5 лет. Если же взять качественные расходные материалы - жизненный цикл продлится 6-7 лет. Далее можно процедуру повторить.

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Где взять качественные запчасти?

Сегодня на рынке существуют десятки компании, которые предлагают запчасти для бытовой техники. Однако действительно качественные можно взять только у тех компаний, которые занимаются этим профессионально. И, что важно, занимаются исключительно запчастями, а не торгуют всем.

Компания "ВераОдеса" специализируется на продаже запчастей для бытовой техники. На предприятии имеются все детали к большинству моделей, которые есть на украинском рынке. Консультанты посоветуют относительно конкретной модели, расскажут об особенностях использования.