Как продлить жизнь бытовой технике

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 360
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Просмотров: 783
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 5679
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 396
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
"Первый экспонат выменял на мешок муки" - как гуцул построил дом-музей во дворе
Просмотров: 954
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
1 Просмотров: 630
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 6201
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 4132
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 243
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 333
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
2 Просмотров: 864
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 999
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1521
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 630
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
10 Просмотров: 1647
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
вторник, 13 июля 2021 16:50

Как продлить жизнь бытовой технике

  Комментировать

Большинство владельцев квартир рано или поздно настигает проблема: сломалась бытовая техника. Сгорел бойлер, протекла стиральная машинка, не работает микроволновка, не греет чайник, не холодит морозильная камера. Это случается после нескольких лет использования совершенно во всех потребителей.

Почему ломается техника?

Особенность всей современной бытовой техники заключается в том, что она имеет свой ресурс, заложенный заводом-изготовителем. То есть рассчитана на определенный объем работы, имеет предельный срок эксплуатации. За 4-5 лет запчасти просто отрабатывают свой ресурс.

Ни одному производителю не интересно производить "вечную" технику. Иначе покупатели купят устройство раз и навсегда, следующей модели не будут покупать. Производитель потеряет покупателя, а это - потеря бизнеса как такового.

Дорогие брендовые вещи обычно служат по 5-6 лет, бюджетные китайские модели ломаются через 3-4. При интенсивном и не бережном использовании срок эксплуатации сокращается вдвое. Это - необратимый процесс, его не изменить.

  двигатели обдува для холодильника
двигатели обдува для холодильника

Как продлить жизнь технике?

Существуют несколько правил, выполнение которых продлевает жизнь бытовой технике:

- используйте только по назначению, согласно инструкции;
- постоянно проверяйте все узлы и агрегаты на поломки;
- обслуживайте технику согласно инструкции по эксплуатации;
- не перегружайте технику.

 

Даже самое тщательное выполнение этих правил не сделает технику вечной. После срабатывания своего ресурса она выйдет из строя.

Стоит ли ремонтировать сломанную технику?

Существует мнение, что отработанную технику проще выбросить, чем ремонтировать. Мол, она отработала свой ресурс, ее следует утилизировать. Частично мнение имеет право на жизнь. Однако давайте разберемся.

В любой технике из строя выходят те запчасти, которые больше всего работают. В бойлере, электрочайнике, духовке — это тен и термореле, запчасти холодильника - реле и двигатель, в стиральной машинке - реле, щетки двигателя, шкивы, в микроволновке - двигатель. Остальные составляющие в технике практически вечные. Корпус бойлера, микроволновки, холодильника, барабан стиральной машинки рассчитаны на десятки лет эксплуатации. Поэтому не стоит выбрасывать всю технику, если вышла из строя только ее составляющая. Стоит заменить ее - и техника будет работать еще один "жизненный цикл", то есть 4-5 лет. Если же взять качественные расходные материалы - жизненный цикл продлится 6-7 лет. Далее можно процедуру повторить.

  тен для стиральной машины
тен для стиральной машины

Где взять качественные запчасти?

Сегодня на рынке существуют десятки компании, которые предлагают запчасти для бытовой техники. Однако действительно качественные можно взять только у тех компаний, которые занимаются этим профессионально. И, что важно, занимаются исключительно запчастями, а не торгуют всем.

Компания "ВераОдеса" специализируется на продаже запчастей для бытовой техники. На предприятии имеются все детали к большинству моделей, которые есть на украинском рынке. Консультанты посоветуют относительно конкретной модели, расскажут об особенностях использования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как продлить жизнь бытовой технике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
июля

Ярослав Журавель умирал на солнце от полученных ран

В Киеве установили запрещенный флаг

На концерте собирали деньги для голодающих

"Убийцы мавры" садистски насиловали перед тем, как убивать жертв

Самое читаемое
Пересчитают все пенсии - кто получит больше
Пересчитают все пенсии - кто получит больше Просмотров: 18198
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
Гороскоп на 12-18 июля: середина лета порадует ценами на недвижимость
 Просмотров: 7002
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
Гороскоп на 13 июля: для кого начнется счастливый период
 Просмотров: 6741
&quot;Среди нас стоят и 14-летние&quot; - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
5
 1 Просмотров: 5679
&quot;Новая почта&quot; испортила дорогостоящую посылку
"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку
7
 1 Просмотров: 5517
Новости компаний
Как сделать кафе или фуд-корт более успешным
Как сделать кафе или фуд-корт более успешным
Watatsumi - остров вкусной онлайн-доставки в Киеве
Watatsumi - остров вкусной онлайн-доставки в Киеве
В Украине запустили мобильный сервис личной безопасности Safor
В Украине запустили мобильный сервис личной безопасности Safor
Прокат авто в Киеве
Прокат авто в Киеве
Получится ли самостоятельно извлечь драгметаллы из катализатора
Получится ли самостоятельно извлечь драгметаллы из катализатора
Больше всего комментируют
57
"Это позор Зеленского" - Порошенко о суде над боевым генералом Павловским
4
"Не ври" - Грибаускайте дала рецепт украинским президентам
4
Бывшего заместителя министра обороны отправили в СИЗО
2
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2
Украина остается транзитером газа, даже если достроят "Северный поток-2" - Меркель
Голосов: 623
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть