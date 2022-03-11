Как правильно выбрать туристический рюкзак: чек-лист

От выбора подходящего рюкзака в туристический поход, зависит насколько он будет комфортный. Рюкзак туристический влияет на скорость передвижения и самочувствие туриста.

Как выбрать туристический рюкзак

Главный критерий при выборе рюкзака — его назначение. Чек-лист поможет понять, какой туристический рюкзак выбрать.

1. Объем. Для коротких походов подойдет маленький и средний рюкзак до 40 литров. Если маршрут многодневный с ночевкой, рекомендуется большой — от 60 л.

Совет: модель рюкзака также зависит от того, будет ли снаряжение крепится снаружи на внешние крепления или помещаться внутри.

2. Размер и вес. Рюкзаки бывают с каркасом и без. Это влияет на размерность и их вес. Выбирайте лучшее соотношение между весом, качеством материалов и удобством. Бескаркасные обычно весят от 1 до 1,5 кг. Но на многодневные походы неудобны. Вес рюкзака с каркасом более тяжелый, до 4 кг. Каркас фиксирует форму рюкзака, чаще всего есть пояс для удобства. На выбор размера рюкзака также влияет длина спины пользователя. Слишком высокий рюкзак не подойдет.

Совет: для путешествий, связанных с перелетами, лучше подобрать рюкзак, подходящий для ручной клади и сэкономить на оплате багажа.

3. Конструкция. Сетка и вентиляция или "анатомическая спина" с разгрузкой — что выбрать? Зависит от объема, дальности походов и местности. Если необходимо нести груз более 15 кг или подниматься в горы, рекомендуется каркасный жесткий рюкзак, он правильно распределяет вес на спине. Поясной ремень и нагрудная стяжка для разгрузки должны легко регулироваться. Обращайте внимание на лямки, есть ли дополнительные карманы и петли.

4. Водонепроницаемость. Швы и молнии должны быть герметичны. Даже если ожидается сухая погода, не забудьте про Rain-сover — специальный защитный чехол в дождь, чаще всего идет в комплекте.

Rain cover для рюкзаков разного размера

Дополнительные функции, на которые стоит обратить внимание

Кроме основных требований, обращайте внимание на детали, которые облегчат вам жизнь в походе:

• В некоторых рюкзаках есть нижний или боковой доступ к вещам. Удобно достать то, что находится на дне рюкзака, не доставая всего содержимого.

Рюкзак с нижним доступом

• Обращайте внимание на то, есть ли компрессионные стропы и петли на рюкзаке. Они помогают разместить больше вещей снаружи — например, закрепить каремат, палатку или треккинговые палки.

• Верхний клапан может служить как съемное отделение и позволит снизить вес и трансформировать рюкзак в более легкий.

• Внешние карманы дают возможность быстрого доступа к мелким предметам. Лишняя фурнитура влияет на общий вес рюкзака.

Теперь вы знаете, как выбрать туристический рюкзак для путешествий. Интернет-магазин туристического снаряжения представляет модели для самых разнообразных потребностей и любых видов туризма.