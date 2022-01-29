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среда, 02 февраля 2022 09:00

Как правильно выбрать страховку для водителя-новичка – 5 главных советов

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Начинающим водителям следует особенно взвешенно подходить к выбору страховки. Ведь из-за отсутствия опыта эта категория автомобилистов больше всего рискует каждый день.

Специалисты компании "ПЗУ Украина" предоставили 5 советов по выбору страховки для новоиспеченных водителей.

 

1. Обращайте внимание на условия Автогражданки

Автогражданка (ОСАГО) – это обязательная страховка, которая предохраняет от внезапных расходов виновника ДТП. Если владелец этого полиса повредит другой автомобиль, то за его ремонт в пределах до 130 тыс. грн будет платить не он, а страховая компания. Восстановление авто виновника Автогражданка не покрывает.

При выборе обязательной страховки обращают внимание на размер франшизы. Это сумма, которая не возмещается при страховом случае. Если, скажем, в условиях установлена ​​франшиза 2600 грн, то размер выплаты всегда будет уменьшен на эту сумму и виновник ДТП возмещает ее из своего кармана. Поэтому, чтобы не иметь лишних расходов, для начинающих водителей лучше выбирать "нулевую" франшизу.

2. Приобретите дополнительную защиту

Лимит возмещения по Автогражданке (ОСАГО) в 130 тыс. грн часто не покрывает нанесенный ущерб. Для ремонта современных машин это незначительная сумма. К примеру, примерно столько же стоит одна блокфара премиального кроссовера или представительского седана. И таких машин в потоке городов-миллионников становится все больше.

Поэтому разумным решением для новоиспеченных водителей является приобретение дополнительной автогражданки. В "ПЗУ Украина" она называется "Легкая защита". С ее помощью можно увеличить лимит ответственности до 1 млн. грн. При этом доплата за дополнительную цивилку невелика – от 200 до 1140 грн, в зависимости от выбранного лимита и населенного пункта.

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3. Обезопасьте собственное авто

Если начинающий водитель ездит бюджетным неновым автомобилем, то рациональной альтернативой страховке КАСКО может быть программа "Автозащита" от "ПЗУ Украина". Эту страховку предлагают вместе с Автогражданкой (ОСАГО). Она обеспечивает покрытие до 130 тыс. грн. ущерба нанесенного машине виновника. Покрывает случаи ДТП. Стоимость "Автозащиты" – от 1 155 грн.

Особенностью программы является то, что она доступна для водителей с опытом более 2 лет и для машин до 20 лет.

 

4. Застрахуйте здоровье

Многие страховые компании предлагают новичкам за рулем обезопаситься от травм и проблем со здоровьем в результате аварий. "ПЗУ Украина" предлагает комплексный страховой продукт "ДМС при ДТП". Он предусматривает медицинское страхование и страхование здоровья на случай болезни или травм в результате ДТП на сумму до 60 тыс. грн. При этом стоимость программы стоит недорого – 100 грн.

5. Заключите договор КАСКО

Это добровольный вид страхования, покрывающий большинство рисков для собственного транспорта – повреждение, уничтожение, потерю в результате ДТП, похищение, пожар, взрыв, стихийное бедствие и т.д.

Начинающим водителям желательно покупать эту страховку с "нулевой франшизой", а также выбирать договор, предусматривающий широкий спектр поддержки. Например, "ПЗУ Украина" предлагает КАСКО с мощным ассистансом. Компания может организовать запуск двигателя при разряженном аккумуляторе, доставить горючее туда, где нет вблизи АЗС, заменить поврежденное колесо на запасное, а также предоставить другой согласованный сервис.

Специалисты советуют страховать автомобили в компаниях, которые не один десяток лет работают на этом рынке и имеют хорошую репутацию. Одним из таких является "ПЗУ Украина". Она занимается страхованием в нашей стране почти 30 лет. История материнской компании PZU SA насчитывает более чем 200-летний опыт.

Переходите на сайт "ПЗУ Украина" и покупайте КАСКО и Автогражданку у надежной компании.

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Дата
02
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