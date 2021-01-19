Как правильно выбрать лодочный мотор?

Подвесной лодочный мотор является незаменимым для владельцев маломерных судов. Имея небольшие размеры, он способен развить достаточную мощность и ускорить плавающее средство в разы быстрее весельной гребли. По источнику энергии они, как в автомобилестроении, бывают электрическими и внутреннего сгорания. Однако, существует множество других признаков, на которые стоит обращать внимание при выборе. Все виды лодочных моторов можно найти тут https://mirlodok.in.ua/catalog/lodochnye-motory

Разновидности лодочных подвесных моторов

Двигатели для лодок устанавливаются в кормовой части. Если речь идёт о жёстких бортах, то в роли точки опоры выступает усиленный кронштейн, предусмотренный конструкцией. В случае с резиновыми или ПВХ лодками жёсткость для установки подвесного мотора недостаточна, поэтому её необходимо оборудовать установочной площадкой, в простонародье называемой транцем.

Двухтактный бензиновый ПЛМ

Наиболее распространёнными лодочными моторами считаются двухтактные бензиновые ДВС. Они неприхотливы, а благодаря отсутствию газораспределительного механизма имеют минимальный вес, стоимость и соответственно размеры. Именно это преимущество стало причиной их популярности среди владельцев маломерных судов.

Вместе с тем двухтактники обладают множеством недостатков. Самые основные из них:

• низкая экономичность;

• низкая экологичность;

• небольшой ресурс;

• повышенный шум.

Когда определяющими факторами передвижения выступают тишина и комфорт, двухтактные двигатели не лучший выбор. К тому же их выхлоп имеет специфический запах из-за масла в топливе, содержание и пропорция которого должны обязательно соблюдаться согласно мануалу. Если для рыбацкой лодки такие минусы незначительны, то для судна, предоставляющего какие-нибудь услуги, это уже критично.

Четырёхтактный бензиновый ПЛМ

Четырёхтактник является противоположностью рассмотренного предшественника. Он тихий, экономичный, производит относительно чистый выхлоп вследствие сгорания основной части топлива и имеет ресурс, как минимум в 3 раза больше. Но несмотря на то что ремонт проводится реже, стоимость обслуживания всё равно выше по причине усложнённой конструкции. Следовательно, вес и размеры также оставляют желать лучшего.

Дизельный ПЛМ

Ещё один тип используемого на водном транспорте ДВС — дизельный. Подвесные исполнения этого двигателя существуют, но они не так популярны из-за большей массы. Чаще всего суда оборудуют стационарными дизелями, вследствие их повышенного КПД и крутящего момента. Дополнительно их снабжают системами наддува, увеличивая мощность. Дизельный водный транспорт отлично справляется с транспортировкой грузов.

Как выбрать мотор для лодки

Чтобы понять, какой тип двигателя установить на свой транспорт, необходимо отталкиваться от целевого назначения. Для катера, который предоставляет услуги, часто перевозит людей, сдаётся в аренду на праздники, лучше купить лодочный мотор 4Т. Если это простая рыбацкая плоскодонка, то вполне хватит 2Т двигателя небольшой мощности, желательно с водомётной турбиной. Для закрытого винта менее страшны отмели и водная растительность. Также при выборе нужно обязательно ссылаться на размер транца, который приписывается в названии агрегата.