Как правильно перевезти мебель

Транспортировка мебели – задача, требующая ответственности и внимания. Ведь халатное отношение к этой процедуре может обернуться плохими последствиями – дорогостоящая мягкая мебель или крупногабаритные шкафы повредятся при перевозке и потеряют презентабельный вид. Избежать этих и других проблем поможет выбор проверенной транспортной компании.

Тщательная подготовка – залог успешной перевозки

Далеко не все жители столицы знают, как правильно готовиться к квартирному, дачному или офисному переезду. Чтобы перевезти мебель Киев и не стать жертвой собственной невнимательности, первым этапом должна стать подготовка вещей. Она включает:

• освобождение мебели от вещей, которые хранятся в ней;

• демонтаж шкафов и разборку габаритной мебели;

• упаковку мягких диванов и стульев для защиты обивки от повреждений;

• сбор и помещение мелкой фурнитуры в отдельную тару.

Важно обратить внимания на все элементы, которые можно снять или отсоединить. После их демонтажа перевезти мебель по Киеву будет заметно проще. Это касается книжных полок и перегородок, поддерживающих деталей и ребер жесткости, выдвижных шкафчиков.

Отдельного внимания заслуживает хрупкая стеклянная мебель: журнальные столы, зеркала, полки. Для их перевозки предусмотрена специальная тара из плотного картона, которая защитит вещи от царапин, сколов и других дефектов.

Перевозка мебели в Киеве от компании Зубр Такси

На сегодняшний день, в столице существует большой выбор перевозчиков, однако большинство жителей Киева доверяют транспортной компании Зубр Такси. Повышенный спрос на ее услуги обусловлен профессиональным подходом к решению поставленных задач, возможностью транспортировки мебели любых форм и размеров, ответственностью и большим опытом в сфере грузоперевозок.

Компания Зубр Такси предлагает:

• широкий выбор современных автомобилей разных размеров и грузоподъемности;

• собственную бригаду опытных грузчиков;

• быструю отправку авто спустя 5 минут после звонка;

• гибкую систему оплаты и множество фиксированных тарифов;

• возможность перевозки мебели в ночное время;

• поездки за город с небольшой доплатой.

Транспортная компания Зубр Такси осуществляет весь перечень работ по перевозке мебели, помогая клиентам экономить массу времени и сил. Специалисты Зубр Такси выполняют грамотную упаковку мебели, вынос с верхних этажей, погрузку, разгрузку и расстановку мебели по новому адресу.

Консультанты Зубр Такси готовы предоставить помощь в выборе оптимального тарифа с учетом требований клиентов. При этом во внимание принимается потраченное на перевозку время, количество автомобилей и грузчиков, расстояние и тип грузовой машины.

В процессе работы эксперты Зубр Такси демонстрируют бережное обращение с мебелью, что полностью исключает ее повреждение при погрузке, транспортировке и разгрузке. Что не менее важно – стоимость грузоперевозок в компании Зубр Такси самая доступная на рынке.