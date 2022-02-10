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пятница, 11 февраля 2022 16:34

Как повысить безопасность уличной лестницы в зимнее время

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  Обеспечение безопасности лестницы – комплексная задача
Обеспечение безопасности лестницы – комплексная задача

Лестницы из железобетона – одна из самых распространенных разновидностей лестничных конструкций. Они широко используется в подъездах многоквартирных домов и под открытым небом. Бетонные ступени являются элементом входных групп жилых домов, административных зданий, магазинов и других объектов. Зимой, когда на их поверхности образуется слой льда, подниматься и спускаться по лестнице опасно, можно поскользнуться. Даже прочные перила с удобными поручнями не обеспечивают стопроцентную защиту от травм. Как же бороться с обледенением лестницы зимой?

Правильный выбор облицовочных материалов

Железобетонная лестница, крыльцо выглядят не очень привлекательно и довольно быстро разрушаются, для повышения эстетических и эксплуатационных характеристик их обычно облицовывают. При выборе облицовочного материала помимо прочности, износостойкости и внешнего вида обязательно нужно учитывать противоскользящие характеристики. Так, немецкие производители по этому критерию разделяют плитку на 5 классов, от R9 до R13. Для уличных лестниц, входной группы лучше всего подойдет продукция класса R13 или R12, со специально созданным рельефом поверхности, фактурными выступами.

Хорошо противостоят скольжению вибропрессованные изделия из бетона, особенности производственного процесса обеспечивают шероховатость поверхности. На бетонной плитке для облицовки проступей, а также на горизонтальной поверхности монолитных бетонных ступенек могут дополнительно нарезаться бороздки для создания рельефа и улучшения противоскользящих характеристик.

Вместо облицовки можно покрыть лестницу специальным лакокрасочным материалом с абразивным наполнителем. Такое решение подходит для бетонных, металлических и изготовленных из ряда других материалов лестниц, но абразивное покрытие довольно быстро изнашивается.

  Обеспечение безопасности лестницы – комплексная задача
Обеспечение безопасности лестницы – комплексная задача

Использование антискользящих накладок

Если лестница, крыльцо были облицованы не самым удачным материалом, ситуацию можно исправить с помощью накладок на ступени. В частности, с этой целью используются:

• полоски из морозостойких материалов (резина, винил и т.д.) с рифленой или крупнозернистой (абразивной) поверхностью, которые монтируются по краю проступи;
• резиновые пластины с перфорацией, которые закрывают проступи целиком;
• Г-образные алюминиевые профили для защиты краев ступеней с ребристыми резиновыми вставками;
• многофункциональные коврики из антискользящего материала, в форме отдельных полос или рулона.

Борьба с обледенением

Когда выпадает много снега, он спрессовывается и в результате температурных колебаний превращается в толстый слой льда, вышеперечисленные методы недостаточно эффективны. Очистка крыльца в снегопад – трудоемкий процесс, а если придется скалывать наледь, можно повредить облицовку. Более эффективны такие решения:

• монтаж системы антиобледенения (нагревательный кабель, термоматы), которая вызывает таяние снега и не позволяет ему превратиться в лед;
• обработка лестницы специальными составами (использовать каменную соль не рекомендуется, она разъедает бетон).

Обеспечение безопасности лестницы – комплексная задача. Она должна быть изготовлена с использованием правильно подобранных материалов и иметь продуманную конструкцию. Качественные перила, хорошее освещение, своевременная очистка от снега и льда тоже являются важными составляющими безопасности входной группы.

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