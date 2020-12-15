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вторник, 15 декабря 2020 17:44

Как получить современную и высокооплачиваемую профессию за 3 месяца

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В Полтаве идёт набор на обучение для всех, кто хочет освоить программу "1С: Предприятие" и получить специальность "Учетчик по регистрации бухгалтерских данных". Профессиональный курс будут преподавать в Полтавском учебном профессионально-техническом комбинате, по адресу: ул. Зиньковская, 19.

  На базе Полтавского учебного профессионально-технического комбината готовят работников рабочих специальностей, предлагают курсы целевого назначения, осуществляющих профессиональную переподготовку
На базе Полтавского учебного профессионально-технического комбината готовят работников рабочих специальностей, предлагают курсы целевого назначения, осуществляющих профессиональную переподготовку

Это учебное заведение является официальным партнером "1С". Занятия проводит сертифицированный преподаватель-практик "1С: Профессионал". Старт ближайшего курса запланирован на конец декабря - начало января. В период строгого карантина слушатели не теряют время и учатся дистанционно. При этом получают бонус - неограниченный доступ 24/7 в программу "1С: Предприятие" для лучшего усвоения практических навыков.

Кроме того, на базе профессионально-технического комбината готовят работников рабочих специальностей, предлагают курсы целевого назначения, осуществляют профессиональную переподготовку. Также проводят дистанционное обучение инженерно-технического персонала нормативным актам по охране труда.

Большинство предлагаемых курсов - это специальности, которые сейчас актуальны на рынке труда и будут интересными для работодателей в будущем. Самые популярные из них следующие:

• Водитель погрузчика: специалист, который руководит основными процессами и техникой при погрузке, отгрузке, перемещении грузов. Ремонтирует погрузчик и его механизмы. Работает на тракторных, вагонных погрузчиках и всех типах грузозахватных устройств. Сейчас идет набор в группу.

• Машинист крана (крановщик): руководит мостовыми, шлюзовыми, башенными, стрелковыми кранами. Умеет работать с различными типами грузозахватных устройств. Устанавливает детали, изделия и узлы на станок, перемещает монтажные механизмы.

• Машинист крана автомобильного: работает на стройках, на монтажных и погрузочно-разгрузочных работах. Специалист руководит краном, обслуживает и ремонтирует его, следит за приборами безопасности и контроля.

• Электрогазосварщик: сваривает металлы вручную, а также выполняет дуговую, плазменную, газовую сварку. Умеет работать с методом кислородной резки. Обслуживает газовую аппаратуру. Читает простые чертежи.

• Оператор котельной: обслуживает водонагревательные и паровые котлы, теплосети бойлерных установок. Участвует в ремонте оборудования. Ведёт учет тепла, отпускаемого потребителям.

На указанных курсах действует комбинированная система обучения: материал излагается в аудиториях и дистанционно. Любую из этих профессий можно получить за 2,5-3 месяца.

Профтехкомбинат предоставляет услуги в течение 46 лет, имеет все необходимые лицензии, а его преподаватели постоянно повышают свою квалификацию. Учебный процесс здесь организован так, чтобы слушатели получали необходимые знания в наиболее оптимальные сроки.

Подробная информация об учебном заведении содержится на сайте profosvita.pl.ua

Контакты Профтехкомбината: г. Полтава, ул. Зиньковская, 19, 2-й этаж, каб.: 208; 213.

Тел.: 0(532)610-083, 692-894, 53-41-58, 0(66)812-52-80.

Автор: Ирина БАБЕНКО
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