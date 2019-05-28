Как обустроить съемную квартиру функционально и недорого

Вам предложили квартиру в аренду, но она не обставлена мебелью? В этой ситуации есть преимущества – вы сможете купить предметы обихода по своему вкусу. Но чтобы не обременять себя ненужными расходами, стоит продумать интерьер до мелочей и выбрать самое важное. В комнате вам понадобится мебель для сна и система для хранения одежды. Отправляясь в магазин мебели, обращайте внимание на функциональность, качество и стоимость изделий. Какие предметы мебели вам понадобятся?

Шкаф-купе на заказ

Шкаф купе на заказ с раздвижными дверцами отличаются такими преимуществами:

1. Компактный – храните в нем одежду, обувь, косметику, книги и другие предметы обихода. Шкаф-купе разместит все вещи, а комната будет выглядеть опрятно.

2. Вместительный – на его полках поместятся одеяла и подушки, сумки и чемоданы, стопки постельного белья и полотенец. В отделениях для одежды развешивайте платья, костюмы, рубашки. А в выдвижных ящиках удобно хранить различные мелочи.

3. Стильный–его фасады выполнены из зеркального полотна, прочного стекла с нанесенным узором или ДСП. Комбинируйте эти варианты, и вы станете обладателем уникального шкафа, который привнесет особую изюминку в ваш интерьер.

В интернет-магазине "Taburetka" можно приобрести кровать, обеденный стол и стулья в арендованную квартиру

Шкаф купе купить вы можете в готовом виде или заказать у мастера изделие по индивидуальному проекту – от этого будет зависеть цена товара.

Диван угловой

Угловой диван – универсальная мебель для арендованной квартиры, потому что он имеет:

• Просторное место для сидения –на сложенном диване разместится около 5 человек и более, поэтому он заменяет стулья и кресла.

• Удобное место для сна – решив купить диван недорого, и разложив его, вы получите двуспальную кровать.

• Объемную тумбу для белья – приподнимите сиденья, и перед вами достаточно места для постельных принадлежностей.

В интернет-магазине "Taburetka" можно приобрести кровать, обеденный стол и стулья в арендованную квартиру

В дневное время комната с угловым диваном – роскошная гостиная, а в ночное время она превращается в комфортную спальню.

В съемную квартиру можно купить кровать, обеденный стол и стулья – эти и многие другие предметы мебели по привлекательным ценам вы найдете в интернет-магазине "Taburetka".Рассмотрите каталог, выбирайте товары и оформляйте заказ. Не отказывайте себе в удовольствии создать уют в съемном жилье!

В интернет-магазине "Taburetka" можно приобрести кровать, обеденный стол и стулья в арендованную квартиру