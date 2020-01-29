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понедельник, 31 января 2022 11:05

Рецепт Coca-Cola продали за $550

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Рецепт Coca-Cola продали за $550
Coca-Cola сейчас является одним из самых популярних безалкогольных напитков мира. ФОТО: konkurent.in.ua

31 января 1893 в Патентном бюро США зарегистрированная торговая марка "Coca-Cola".

Этот напиток создал 1886 доктор Джон Пембертон из Атланты, как лечебный напиток. После ранения на войне он был зависимость от обезболивающего. В поисках лекарства от этой зависимости Пембертон начал экспериментировать с препаратами на основе листьев коки. Создал популярный напиток как от депрессии, наркомании, алкоголизма.

В 1886 году в штате Джорджия было принято законодательство, ограничило употребления алкоголя. Это заставило Джона Пембертона заняться разработкой безалкогольного варианта своего напитка. Но эксперименты путем проб и ошибок оказались малоэффективными и Пембертон обратился за помощью к аптекарю Уиллиса Винебла, чтобы усовершенствовать рецепт напитка. Наилучшие результаты были получены путем смешивания сиропа на основе листьев коки и орехов кола с газированной водой.

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После смерти Пембертона его наследники в 1889 году за 550 долларов продали формулу "Кока-Колы" местному фармацевту Аси Григгса, который через три года основал компанию Coca-Cola. В 2012 году Coca-Cola стоила 9800000 долларов. Сегодня компания продает 1,6 млн порций в день в 200 странах мира.

Знаменитая компания Pepsi, кроме напитков, в последнее время занялась широким изготовлением и различных закусок. Совсем недавно их технологи заявили о желании использования в продукции белка, получаемого из червей.

Сейчас специалисты проводят ряд опытов на червей. Примечательно, что компания Pepsi решила как можно больше использовать в своем производстве органические компоненты, заменяя ими различные консерванты

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Дата
31
января

Рецепт Coca-Cola продали за $550

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