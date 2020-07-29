Как канцтовары могут влиять на успех компании

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 540
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1035
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4482
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 531
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 846
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 15:33

Как канцтовары могут влиять на успех компании

  Комментировать
  Не следует недооценивать важность качественных канцтоваров в офисе
Не следует недооценивать важность качественных канцтоваров в офисе

Канцтовары - это, на первый взгляд, мелочь, но без них невозможно представить работу в любом офисе. Не сосчитать, сколько раз в день вы пользуетесь ручкой, карандашом, блокнотом и другим. И это несмотря на то, что все офисы сейчас компьютеризированы.

Мы очень недооцениваем важность качественных канцтоваров в офисе. Они не только помогают быстрее выполнять работу, они свидетельствуют о статусе компании. Кроме этого, правильно подобранный набор канцелярских товаров, способствует организации эффективной работы сотрудников.

Сегодня существует множество видов канцтоваров и магазинов, где можно их заказать оптом. Но возникает вопрос в том какие товары необходимые и как правильно выбрать поставщика.

Так какие канцтовары нужны для офиса и сколько их должно быть, чтобы работа была налажена, но и лишних средств компания не тратила зря:

• бумага для принтера (в среднем 3-4 упаковки, но ориентируйтесь на количество работников и потребностей использования);
• блокноты (1 для каждого работника);
• ручки, карандаши (1-2 для каждого работника);
• линейки (1 для каждого);
• маркеры для выделения текста (по 1 каждого цвета на сотрудника);
• папки, скоросшиватели (1-2 на каждого в зависимости от потребности использования);
• файлы (1 упаковка для каждого);
• степлеры и расходные материалы к ним (по 1 упаковке);
• ножницы канцелярские, ножи (по 1 для каждого);
• подставки для канцелярских товаров, лотки для бумаг (1-2 на каждого);
• канцелярская мелочь типа скрепок, резинок, скотча, клея и прочее (по 1 упаковке).

Также можно заказывать все одной марки или в корпоративных цветах, если хотите подчеркнуть уникальность компании.

"Всегда серьезно отношусь к подбору канцелярии. Это имидж компании и удобство работников. Сама люблю пользоваться только качественными ручками, хорошой бумагой. И хочу, чтобы мои подчиненные тоже такие использовали. Кроме того, заказываю исключительно в корпоративных цветах - желтом и белом. Это объединяет нас как единую команду и добавляет уникальности. Когда приходят посетители, то всегда обращают внимание на это, часто дарим ручки и блокноты ", - говорит Наталья, владелица фирмы, специализирующейся на изучении языков.

А покупать все это лучше в специализированном интернет-магазине meduza.com.ua. Компания не новичок на рынке. Работают уже 5 лет. За это время заработали авторитет и пользуются популярностью. Главным для магазина всегда есть отличный сервис, доступные для покупателей цены и товары исключительно хорошего качества. Работники MEDUZA беспокоятся о комфорте и времени клиентов, поэтому каждому предоставляют персонального менеджера, который поможет быстро оформить любой заказ и мгновенно пришлет счет. Вам не стоит часами листать картинки, как на сайтах других интернет-магазинов. Достаточно просто позвонить менеджеру и он все сделает за вас. Вы же сэкономите время и при этом не платить лишних денег. Кроме того, магазин предлагает выгодные скидки.

Для интернет-магазина MEDUZA главное довольные клиенты и вы обязательно в этом убедитесь, воспользовавшись их услугами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как канцтовары могут влиять на успех компании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство

Открыли десятую планету Солнечной системы

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Зерно из Украины начали отправлять в Россию

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 10261
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 7128
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 6966
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6840
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 4896
Новости компаний
Почему важна пожарная сигнализация в торговых центрах
Почему важна пожарная сигнализация в торговых центрах Просмотров: 18
Советы, как правильно выбрать и купить выгодно метизы
Советы, как правильно выбрать и купить выгодно метизы Просмотров: 108
Порезка и кромкование плитных древесных материалов на современном немецком оборудовании
Порезка и кромкование плитных древесных материалов на современном немецком оборудовании Просмотров: 54
Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни
Необходимые мебельные мелочи в интерьере спальни Просмотров: 1296
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта
6
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
4
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 262
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua