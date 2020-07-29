Как канцтовары могут влиять на успех компании

Не следует недооценивать важность качественных канцтоваров в офисе

Канцтовары - это, на первый взгляд, мелочь, но без них невозможно представить работу в любом офисе. Не сосчитать, сколько раз в день вы пользуетесь ручкой, карандашом, блокнотом и другим. И это несмотря на то, что все офисы сейчас компьютеризированы.

Мы очень недооцениваем важность качественных канцтоваров в офисе. Они не только помогают быстрее выполнять работу, они свидетельствуют о статусе компании. Кроме этого, правильно подобранный набор канцелярских товаров, способствует организации эффективной работы сотрудников.

Сегодня существует множество видов канцтоваров и магазинов, где можно их заказать оптом. Но возникает вопрос в том какие товары необходимые и как правильно выбрать поставщика.

Так какие канцтовары нужны для офиса и сколько их должно быть, чтобы работа была налажена, но и лишних средств компания не тратила зря:

• бумага для принтера (в среднем 3-4 упаковки, но ориентируйтесь на количество работников и потребностей использования);

• блокноты (1 для каждого работника);

• ручки, карандаши (1-2 для каждого работника);

• линейки (1 для каждого);

• маркеры для выделения текста (по 1 каждого цвета на сотрудника);

• папки, скоросшиватели (1-2 на каждого в зависимости от потребности использования);

• файлы (1 упаковка для каждого);

• степлеры и расходные материалы к ним (по 1 упаковке);

• ножницы канцелярские, ножи (по 1 для каждого);

• подставки для канцелярских товаров, лотки для бумаг (1-2 на каждого);

• канцелярская мелочь типа скрепок, резинок, скотча, клея и прочее (по 1 упаковке).

Также можно заказывать все одной марки или в корпоративных цветах, если хотите подчеркнуть уникальность компании.

"Всегда серьезно отношусь к подбору канцелярии. Это имидж компании и удобство работников. Сама люблю пользоваться только качественными ручками, хорошой бумагой. И хочу, чтобы мои подчиненные тоже такие использовали. Кроме того, заказываю исключительно в корпоративных цветах - желтом и белом. Это объединяет нас как единую команду и добавляет уникальности. Когда приходят посетители, то всегда обращают внимание на это, часто дарим ручки и блокноты ", - говорит Наталья, владелица фирмы, специализирующейся на изучении языков.

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