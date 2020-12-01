Как быстро, просто и без операции улучшить зрение

Любые контактные линзы можно купить в интернет-магазине Glazok

Зрение – это самый важный орган чувств. Через него люди получают до 80% всей информации об окружающем мире. Недаром пословица гласит: "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать"

Важность хорошего зрения в жизни человека сложно переоценить. Параллельно с растущим распространением гаджетов, в мире заметна тенденция к неуклонному ухудшению его качества. Печальная статистика не обошла и Украину.

Чтобы улучшить или хотя бы сохранить зрение, люди еще в XIII веке использовали очки. В прошлом столетии их заменил более современный и комфортный вариант – контактные линзы. Их главное преимущество перед предшественниками в простоте использования во время физической активности. Линзы не запотевают, не теряются и не спадают. Они одеваются на глазные яблоки и двигаются вместе с ними, что дает человеку более широкий диапазон видения. Некоторые пользователи линз отмечают что это помогло им решить психологические проблемы, они перестали комплексовать и чувствовать себя "очкариками".

Критики контактных линз настаивают на том, что они портят зрение и вредны для глаз. Но офтальмологи со всего мира уже давно развенчали этот миф. Контактные линзы назначают для коррекции нарушений зрения. К примеру, таких как дальнозоркость или близорукость. А при некоторых болезнях для защиты ослабевшей роговицы глаза от внешних раздражителей. Используют их и в декоративных целях. Контактные линзы могут поменять цвет глаз или сделать его более ярко выраженным.

В зависимости от функции и срока ношения выделяют следующие категории линз:

1. Однодневные

2. Еженедельные

3. Месячные

4. Квартальные

5. Цветные

6. Торические

7. Традиционные

8. Мультифокальные

Контактные линзы любого из вышеперечисленных видов можно купить в интернет-магазине Glazok. Заказывайте и на собственные глаза убедитесь что соотношение цена-качество вас приятно удивит.

Офлайн магазин Glazok – это "Оптика на Васильковской" в Киеве. Там можно бесплатно провести диагностику зрения и получить консультацию специалиста.