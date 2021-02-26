Известный украинский производитель устройств электрозащиты "Новатек-Электро" укрепляет позиции на международном рынке

Украинский разработчик и производитель устройств защиты для электрооборудования "Новатек-Электро" занял крепкую позицию на мировом рынке. Его изделия пользуются спросом в промышленном и жилищном секторе, у отечественных и иностранных компаний. Офис и производственные площади расположены в Одессе. Товарная продукция поставляется на четыре континента для более 20 стран.

Все изделия "Новатэк-Электро" имеют международную маркировку СЕ, подтверждающую их экологическую безопасность

Свою деятельность компания начала в 1998 году, когда промышленность Украины нуждалась в надежных реле напряжения, контролерах, таймерах, другой защиты электрического оборудования и сетей. Позже производитель наладил изготовление оборудования для бытового использования.

В течение всего времени разработчики компании совершенствуют существующие и разрабатывают новые, еще более функциональные и эффективные приборы.

В 2017 году случились два примечательных события. Руководитель компании Александр Богачев получил метрологический Сертификат соответствия для анализатора сети, который фиксирует показатели со скоростью 1 мс. Тогда же компания получила Диплом победителя Национального Конкурса Industry 4.0 Ukraine в номинации "Отечественный продукт года".

"Новатек-Электро" обладает Сертификатом системы управления качеством, Сертификатом ISO 9001:2009, многочисленными декларациями соответствия качества продукции ГОСТ. Все изделия имеют международную маркировку СЕ, подтверждающую их экологическую безопасность. Компания стремится производить продукцию, которая по качеству подобна мировым брендам.

Сегодняшний ассортимент производителя максимально покрывает потребности промышленности. Он включает 23 категории коммутационных, защитных, учетных электротехнических приборов. Выпускаются электромеханические отсекатели напряжения, контроллеры, стабилизаторы и интеллектуальные электронные системы, которые выполняют дистанционный учет и контроль.

Продукция выпускается под тремя ТМ:

• "Новатек-Электро" – автоматика для промышленных и бытовых сетей.

• Volt Control – интеллектуальные системы для жилья.

• Overvis – системы диспетчеризации управления через веб-браузер и Wi-Fi.

Среди крупнейших потребителей электротехнического оборудования – ДТЭК, "Запорожсталь", "Укрзализныця", "Киевстар", французская Schneider Electric, немецкий Siemens.

Все изделия "Новатэк-Электро" имеют международную маркировку СЕ, подтверждающую их экологическую безопасность

Особенно следует отметить собственную разработку компании – облачную диспетчерскую www.overvis.com с бесплатным доступом для покупателей. Инженеры соединили аппаратные решения и web-технологии. Таким образом, они создали серверное решение для web-диспетчеризации и серий стандартизированного оборудования для выполнения частых заданий предприятий.