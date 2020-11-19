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пятница, 20 ноября 2020 15:51

ИТ-Аутсорсинг - передовое решения для бизнеса

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ИТ-Аутсорсинг - передовое решения для бизнеса
IT-аутсорсинг - очень широкая сфера с разного рода услугами. Фото: ITGLOBAL.COM

С ростом информационных технологий все большую популярность набирает ИТ-аутсорсинг для компаний из малого и среднего бизнеса, что позволяет существенно экономить в сравнении с содержанием штатного системного администратора.

Кому подходит IT-Аутсорсинг

Простыми словами, ИТ-аутсорсинг являет собой передачу функций по обслуживанию компьютерной инфраструктуры предприятия компании-подрядчику по ИТ. Обслуживание компьютеров, локальных систем, удаленная поддержка, выездной системный администратор - это лишь малый перечень услуг, который передается на аутсорс.

Несомненно, крупные компании создают свои ИТ-отделы и содержат целый штат специалистов, что позволяет решать собственные задачи, но и финансирование такого отдела будет очень дорогим. К сожалению, не все компании могут обеспечить себе такой штат. ИТ-аутсорсинг позволяет решить финансовые проблемы малых и средних компаний и передать на аутсорс обслуживание ИТ-инфраструктуры, что значительно будет экономить средства.

IT-аутсорсинг - очень широкая сфера с разного рода услугами. Используя аутсорсинг, вы получаете не только поддержку компьютеров, но и весь комплекс услуг, связанных с обслуживанием ИТ-инфраструктуры предприятия.

Яркий пример использования ИТ-аутсорсинга: когда иностранная компания открывает филиал в Украине, чтобы не получать временный вид на жительство на своих сотрудников (системных администраторов в частности), компания передает вопросы по поддержке информационной структуры предприятия на аутсорс. Это позволяет иностранному филиалу в самые кратчайшие сроки начать вести свою деятельность и избежать сложной юридической волокиты.

Ключевые преимущества ИТ-аутсорсинга

Финансовый аспект:

• Заключается договор на абонентское обслуживание с ежемесячной фиксированной оплатой с актом выполненных работ
• Освобождаетесь от уплаты налогов по заработной плате, отпускных, больничных
• Отсутствие затрат на организацию рабочего места системного администратора

Профессиональный аспект:

• Получаете целый штат профильных системных администраторов
• Постоянное присутствие специалиста без больничных, отпусков
• Удаленная поддержка пользователей с быстрым реагированием
• Полная отчетность по факту выполненных работ
• Оптимизация существующих ИТ-сервисов
• Автоматизация ИТ-процессов, которая поможет сразу же решить большинство часто возникающих проблем: не печатает принтер, нет интернета и так далее

Перейдя на ИТ-аутсорсинг, вы получаете следующие услуги:

• Бесплатный тестовый период, вы можете не платить, если услуги вам не подошли
• Полный ИТ-аудит компании заказчика
• Комплексное обслуживание и поддержка компьютеров
• Обслуживание серверов и локальных систем
• Поддержка IP телефонии.

Профессиональный ИТ-аутсорсинг от компании LoadUP - комплексное обслуживание компьютеров и связанной периферии. Развертывание облачных серверов под 1с или организация удаленного рабочего стола. Выездной системный администратор и удаленное решение проблем в большинстве случаев осуществляется в кратчайшие сроки. Возможность заказать услуги как разово, так и на абонентской основе.

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