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вторник, 15 февраля 2022 16:05

Интернет-магазины – готовые решения от Аспро для Битрикс

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Современные технологии позволяют вести бизнес в Интернете. Для продажи товаров и услуг необходим интернет-магазин. Однако, чтобы получать хорошую прибыль, необходимо привлечь как можно больше клиентов. Поэтому интернет-магазин нуждается в профессиональной раскрутке.

Хороший интернет магазин имеет простой и доступный для всех пользователей интерфейс. Если магазин разработан правильно, все товары в нем должны быть распределены по рубрикам и разделам. Зайдя на сайт, покупатель должен быстро и легко находить всю необходимую информацию. Он должен сразу видеть бланк-заказ, кнопку "Купить", варианты оплаты товара и способ доставки. В готовых решениях интернет-магазинов все эти требования уже учтены. Поэтому лучше купить готовый многофункциональный шаблон, чем заниматься разработкой интернет-магазина самостоятельно. Существует множество готовых решений. Каждое из них отличается особенностями функционала, которые следует учитывать при подборе.

В чем отличия продуктов Аспро: Максимум и Аспро: Некст

При разработке интернет-магазина Аспро: Максимум были учтены все пожелания пользователей, современные тенденции и технологии, способствующие быстрому запуску. Многофункциональный шаблон Аспро: Максимум идеально подходит для запуска электронной коммерции. Он считается самым лучшим среди аналогов. В ней учтены все необходимые для успешной работы интернет-магазина моменты. С помощью готового шаблона можно быстро запустить интернет-магазин. Несмотря на хорошо продуманный функционал, согласно пожеланиям пользователей, продолжают появляться новые идеи и возможности. В соответствии с потребностями бизнеса можно доработать необходимый функционал. С этим легко справятся разработчики.

Интернет-магазин Аспро: Некст подходит для продажи товаров любой категории. При его создании были учтены потребности существующих проектов с дальнейшим развитием и масштабированием. Этот шаблон выбирают владельцы компаний, нацеленных на развитие. Удобный каталог, понятная карточка товара, разумный фильтр и удобный поиск – готовая площадка, адаптированная к потребностям вашего бизнеса.

  Хороший интернет магазин имеет простой и доступный для всех пользователей интерфейс
Хороший интернет магазин имеет простой и доступный для всех пользователей интерфейс

Аспро: Максимум имеет ряд преимуществ:

• улучшенная скорость загрузки;
• обновленный дизайн;
• наличие адаптивной версии "Под большой палец";
• готовые комбинации быстрого запуска;
• каталог товаров под любую тематику;
• расчет стоимости доставки;
• оптовые заказы.

В готовой версии Аспро: Максимум все, чтобы привлечь и удержать потенциальных покупателей. В интернет-магазине предлагается удобная функция оптовых покупок. Можно выделить все товары или выбрать несколько, добавить их массово в корзину, сравнительную таблицу или список пожеланий.

  Хороший интернет магазин имеет простой и доступный для всех пользователей интерфейс
Хороший интернет магазин имеет простой и доступный для всех пользователей интерфейс

Среди преимуществ использования интернет-магазина Аспро Некст следует выделить:

• создание уникального интернет-магазина на готовом шаблоне;
• направленность на высокие продажи;
• усовершенствованная адаптивность для высококачественного отображения любых устройств;
• увеличенные возможности для SEO продвижения;
• наличие инструментов роста зума;
• возможность дорабатывать решения, не теряя изменения при каждом обновлении.

В готовых шаблонах от Аспро имеется функционал, который поможет развить ваш бизнес онлайн, привлекая большое количество целевой аудитории. Выбирайте свое решение в соответствии с индивидуальными потребностями.

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Дата
15
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