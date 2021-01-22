Имплантация зубов в Ирпене – куда обратиться?

Имплантация зубов – это довольно сложная хирургическая процедура, которая требует глубоких знаний и отличных профессиональных навыков от стоматолога. Установка импланта во многих случаях является единственным способом восстановления целостности зубного ряда, когда простое протезирование коронкой невозможно. Услугу "Имплантация зубов в Ирпене" предлагает современный стоматологический центр "My Smile", специалисты которого используют импланты лучших мировых производителей и гарантируют прекрасный эстетический эффект после процедуры, а также доступные цены.

Когда нужно проводить имплантацию зуба?

Имплантация – это операция по установке искусственного металлического корня на место отсутствующего зуба, с последующим протезированием коронкой.

Имплант зуба представляет собой нечто похожее на строительный винт, который стоматолог вкручивает в костную ткань челюсти. К импланту крепится абатмент – это специальный соединитель для установки коронки.

Импланты устанавливают в тех случаях, когда остаточной ткани зуба недостаточно для формирования культи под искусственную коронку, а также при дефиците костной ткани верхней челюсти после удаления зуба или травмы. В таких случаях имплантацию сочетают с синус-лифтингом (наращиванием кости).

Этапы имплантации зубов в Ирпене в клинике "My Smile"

1. Подготовка – диагностика показателей крови, КТ зуба, лечение кариеса и других заболеваний зубов, синус-лифтинг (если необходимо);

2. Установка – мини-операция под местной анестезией. Имплант закрывается заглушкой;

3. Оценка состояния – повторная консультация и снятие швов через 7-8 дней;

4. Установка формирователя десны – через 3-6 месяцев имплантолог формирует десну вокруг импланта и устанавливает абатмент;

5. Изготовление и установка коронки – устанавливается коронка, созданная оттиску зубного ряда.

В своей практике имплантолог "My Smile" использует импланты "Straumann" и "Dentis". Данные бренды зарекомендовали себя во всем мире и на текущий момент не имеют достойных аналогов по качеству и долговечности.

Потеряли зуб и хотели бы восстановить естественную красоту улыбки? Сделать это можно с помощью установки зубных имплантов и протезирования. Уточнить актуальные цены на все этапы процедуры, а также записаться на имплантацию зубов в Ирпене можно на сайте стоматологической клиники "My Smile" или по телефону +38-066-516-12-37.