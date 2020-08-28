Імідж підлітка. Поради стиліста

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Подростковый возраст непростой. В этот период дети уже осознанно выбирают одежду, у них формируется вкус, но стиль они еще нащупывают. Как помочь подростку выглядеть модно и стильно? Стилист Ольга Алисименко подскажет, на что следует обратить особое внимание при формировании имиджа подростка.

Обувь

На обуви экономить не стоит. У детей активный образ жизни, они много двигаются. Обувь должна быть качественной и комфортной. В гардеробе девушки должны быть кроссовки, обувь на низком ходу и туфли на каблучке для праздничных случаев. Мальчикам необходимы кроссовки и туфли (в идеале – две пары: для школы/института и для повседневной жизни.

Джинсы

Ни один тинейджер не обходится без джинсов. Этот элемент одежды в гардеробе у ребенка удобен и для родителей. Джинсы легко комбинировать практически с любой одеждой: топы, кардиганы, свитшоты, блузы, рубашки… У ребенка должно быть не меньше двух пар джинсов: классические темно-синего цвета и джинсы с элементами декора.

Школа/ВУЗ

Гардеробная капсула для посещения школы или ВУЗа состоит из вещей классического стиля. Удобно, если она немарких тонов, считает Ольга. Следите за длиной юбки у девушек (чуть выше колена – идеальный вариант). Мальчики могут носить брюки или темные джинсы с рубашкой и жилетом.

Аксессуары

В деловом образе мальчикам актуально использовать аксессуары – галстуки или шейный платок. Для школьниц не стоит выбирать яркие и броские аксессуары. Достаточно аккуратных сережек. А вот в повседневной жизни выбор велик. Это и мелкие фенечки, и браслеты, и яркая бижутерия, и металлические подвески и т.д.

Многослойность

Сейчас актуальна многослойность. А среди тинейджеров она особенно популярна. Рубашка поверх майки, жилет поверх блузы, свитер с V-образным вырезом поверх футболки – все это допустимый и интересный вариант образа.

Ольга советует давать возможность подростку самостоятельно выбирать одежду, ведь это один из способов самовыражения, но все же деликатно направлять его, если видите, что ребенок выбрал не очень удачный наряд. Следите вместе за модными тенденциями, повышайте уровень знаний в сфере стиля и красоты, развивайте вкус ребенка – и пусть ваша семья будет образцово-стильной.