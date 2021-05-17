Идеальные стеллажи прямо с завода

 
Ексклюзивы
1/5
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
"Никто не будет создавать запасов, будем жить одним днем" - что происходит с ценами на бензин
Просмотров: 279
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
"Дед умер в вагоне" - дважды депортирована крымская татарка поделилась воспоминаниями
Просмотров: 198
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Просмотров: 198
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 1179
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 513
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Приезжие, предатели и враги украинцев - историки развеяли мифы о крымских татарах
Просмотров: 756
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 117
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 549
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
1 Просмотров: 1053
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Идеальные стеллажи прямо с завода
Идеальные стеллажи прямо с завода
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 162
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 234
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 549
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 999
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 891
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 504
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 14:00

Идеальные стеллажи прямо с завода

  Комментировать
 

Каждый человек хочет видеть порядок в своем доме, чтобы вещи всегда были сложены и при этом не заставлять комнату громоздкими и старомодными шкафами. Одним из лучших решений для этих задач являются металлические стеллажи. За счет вертикального размещения на них можно хранить больше вещей, занимая при этом меньше места в комнате.

Разнообразие стеллажных конструкций на рынке мебели поражает. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно часами искать, перебирать сайты, сравнивать цены. И вот, когда вам кажется, что вы нашли то, что нужно, продавец оказывается недобросовестным. Он получил от вас предоплату или полную стоимость, а на почте вы так и не увидели стеллажей. Или пришла слабая конструкция, с неполным комплектом деталей. И где теперь найти качественную мебель и проверенного продавца?

Все очень просто. Если нужно выгодно купить стеллаж, то обращайтесь в интернет-магазин завода-производителя Форстор. Вы будете довольны не только качеством конструкций. Вас проконсультируют профессионалы своего дела, которые подберут вам металлические стеллажи, исходя из пожеланий и особенностей планировки комнаты. А еще стеллажи от производителя дешевле, чем у посредников.

Как правильно выбрать стеллаж

Невозможно представить мебель универсальнее, чем полочный стеллаж. Но на что в первую очередь обращать внимание перед покупкой?

1. Максимальная нагрузка. Очень важный параметр, который определяет стеллаж какой серии вам нужен: легкой или среднегрузовой. Стеллажи легкой серии выдерживают нагрузку до 120 кг на одну полку, а среднегрузовые — до 400 кг. А еще количество полок, их высоту вы можете менять самостоятельно, в зависимости от размера хранимых вещей.

2. Размеры стеллажа зависят от места, где вы планируете его устанавливать. После того, как определились с местом, с помощью специального фильтра на сайте интернет-магазина выберите подходящие размеры конструкции. Учтите, что между потолком и верхней полкой должно оставаться пространство для хранения.

3. Простота сборки. Очень удобно, когда стеллаж разборной. Во-первых, его в разобранном виде можно занести в любую комнату с узким дверным проемом, например в кладовую или подсобное помещение, и уже там собрать. Во-вторых, если конструкция безболтовая (полки закрепляются на стойках с помощью зацепов), тогда сборка займет у вас немного времени и для этого не нужны будут специальные инструменты.

4. Универсальность. Есть конструкции, которые адаптированы под определенный тип хранения или комнату (например, пластиковые стеллажи обычно покупают в ванную, а деревянные — под книги). Если отдать предпочтение металлическим стеллажам, то их можно использовать в любой комнате и для любых вещей. Хотите, поставьте их в гараже для хранения запчастей, на кухне под посуду или на даче под рассаду.

Для того чтобы при контакте с водой или во влажном помещении стеллаж не ржавел, все элементы конструкции покрываются порошково-полимерной краской или цинком. Таким образом, он долго сохраняет свои эксплуатационные свойства: детали не "гниют", стеллаж не обрушится и не прогнется.

Покупка стеллажей непосредственно у завода-производителя сохраняет ваш бюджет. Посредники добавляют к заводской стоимости немаленькую сумму за свои услуги, а также не всегда несут ответственность за качество конструкций. Если приобретать стеллажи напрямую с завода, это дает вам гарантию качества и надежности конструкций, добросовестность продавца-производителя, доступную стоимость, позволяет получить консультацию профессионалов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Идеальные стеллажи прямо с завода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
мая

Международный день музеев - куда сегодня сходить

Впервые женщина преодолела на самолете звуковой барьер

Украинцев начали арестовывать по сфабрикованному обвинению

"Провалилась вся наша квартира" - в Одессе обрушилась часть жилого дома

Электропоезд разогнался до рекордной скорости

Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа

Приняли резолюцию об автономии Украины

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 16893
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
София Ротару продает отель за €23 млн в Крыму: как он выглядит
7
 Просмотров: 9063
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8955
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 8361
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7749
Новости компаний
Безопасность в период пандемии. Как частный дом престарелых в Киеве защищает постояльцев и персонал от коронавируса
Безопасность в период пандемии. Как частный дом престарелых в Киеве защищает постояльцев и персонал от коронавируса
Как создать бизнес в сфере бьюти с нуля?
Как создать бизнес в сфере бьюти с нуля?
Автоматизация бизнес-процессов в бьюти-сфере: просто, современно, бесплатно
Автоматизация бизнес-процессов в бьюти-сфере: просто, современно, бесплатно
Выбираем туалетный столик
Выбираем туалетный столик
Синдром сухого глаза: причины, симптомы, лечение
Синдром сухого глаза: причины, симптомы, лечение
Больше всего комментируют
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
3
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Я жив и скоро вернусь - пропавший судья Чаус обещает дать показания
Голосов: 1090
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть