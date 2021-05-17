Идеальные стеллажи прямо с завода

Каждый человек хочет видеть порядок в своем доме, чтобы вещи всегда были сложены и при этом не заставлять комнату громоздкими и старомодными шкафами. Одним из лучших решений для этих задач являются металлические стеллажи. За счет вертикального размещения на них можно хранить больше вещей, занимая при этом меньше места в комнате.

Разнообразие стеллажных конструкций на рынке мебели поражает. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно часами искать, перебирать сайты, сравнивать цены. И вот, когда вам кажется, что вы нашли то, что нужно, продавец оказывается недобросовестным. Он получил от вас предоплату или полную стоимость, а на почте вы так и не увидели стеллажей. Или пришла слабая конструкция, с неполным комплектом деталей. И где теперь найти качественную мебель и проверенного продавца?

Все очень просто. Если нужно выгодно купить стеллаж, то обращайтесь в интернет-магазин завода-производителя Форстор. Вы будете довольны не только качеством конструкций. Вас проконсультируют профессионалы своего дела, которые подберут вам металлические стеллажи, исходя из пожеланий и особенностей планировки комнаты. А еще стеллажи от производителя дешевле, чем у посредников.

Как правильно выбрать стеллаж

Невозможно представить мебель универсальнее, чем полочный стеллаж. Но на что в первую очередь обращать внимание перед покупкой?

1. Максимальная нагрузка. Очень важный параметр, который определяет стеллаж какой серии вам нужен: легкой или среднегрузовой. Стеллажи легкой серии выдерживают нагрузку до 120 кг на одну полку, а среднегрузовые — до 400 кг. А еще количество полок, их высоту вы можете менять самостоятельно, в зависимости от размера хранимых вещей.

2. Размеры стеллажа зависят от места, где вы планируете его устанавливать. После того, как определились с местом, с помощью специального фильтра на сайте интернет-магазина выберите подходящие размеры конструкции. Учтите, что между потолком и верхней полкой должно оставаться пространство для хранения.

3. Простота сборки. Очень удобно, когда стеллаж разборной. Во-первых, его в разобранном виде можно занести в любую комнату с узким дверным проемом, например в кладовую или подсобное помещение, и уже там собрать. Во-вторых, если конструкция безболтовая (полки закрепляются на стойках с помощью зацепов), тогда сборка займет у вас немного времени и для этого не нужны будут специальные инструменты.

4. Универсальность. Есть конструкции, которые адаптированы под определенный тип хранения или комнату (например, пластиковые стеллажи обычно покупают в ванную, а деревянные — под книги). Если отдать предпочтение металлическим стеллажам, то их можно использовать в любой комнате и для любых вещей. Хотите, поставьте их в гараже для хранения запчастей, на кухне под посуду или на даче под рассаду.

Для того чтобы при контакте с водой или во влажном помещении стеллаж не ржавел, все элементы конструкции покрываются порошково-полимерной краской или цинком. Таким образом, он долго сохраняет свои эксплуатационные свойства: детали не "гниют", стеллаж не обрушится и не прогнется.

Покупка стеллажей непосредственно у завода-производителя сохраняет ваш бюджет. Посредники добавляют к заводской стоимости немаленькую сумму за свои услуги, а также не всегда несут ответственность за качество конструкций. Если приобретать стеллажи напрямую с завода, это дает вам гарантию качества и надежности конструкций, добросовестность продавца-производителя, доступную стоимость, позволяет получить консультацию профессионалов.