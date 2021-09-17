Гипохлорит натрия – современное средство для дезинфекции воды

Гипохлорит натрия был открыт более 100 лет назад и входит в сотню самых важных веществ в мире

У каждого владельца бассейна регулярно возникает необходимость очищать воду в бассейне. Чистая и прозрачная вода обеспечивает приятное и безвредное для здоровья купание. Самые популярные химические дезинфектанты для очистки воды – это хлор, активный кислород и гипохлорит натрия.

Хлор

Хлор – это вещество, которое быстро и эффективно дезинфицирует воду. Применение хлора широко распространено в промышленности и в быту. Хлоркой очищают различные поверхности и отбеливают ткани. Популярность препаратов на основе хлора объясняется его ценовой доступностью и высокой эффективностью. Однако у хлора есть недостаток – резкий запах. Кроме того, это вещество достаточно токсично и может вызывать аллергию у людей с повышенной чувствительностью кожи.

Активный кислород

Удачной альтернативой хлору выступает активный кислород. Средства на основе активного кислорода применяются для бесхлорной дезинфекции. Активный кислород эффективно очищает воду, при этом не имеет запаха, не токсичен и не вызывает аллергические реакции. Поэтому средства на основе активного кислорода широко применяются для обеззараживания воды в детских бассейнах или в бассейнах, где использование хлора нежелательно. Недостатками активного кислорода можно назвать его более короткий срок действия и более высокую цену по сравнению с хлором.

Гипохлорит натрия

Гипохлорит натрия – это натриевая соль хлорноватистой кислоты. В состав этого соединения также входит активный хлор.

Гипохлорит натрия был открыт более 100 лет назад и входит в сотню самых важных веществ в мире.

Вещество известно своими высокими обеззараживающими свойствами, поэтому широко применяется для дезинфекции воды. Препараты на основе гипохлорита натрия не уступают в своей эффективности и длительности воздействия хлору. При этом гипохлорит натрия имеет важное преимущество – менее токсичен, чем хлор, и безопасен в использовании.

Преимущества гипохлорита натрия AquaDoctor C-15L

Для эффективного обеззараживания воды выбирайте дезинфектанты проверенных и надежных производителей, таких как Aquadoctor. Химический препарат этого бренда AquaDoctor C-15L обладает важными преимуществами:

● Экономичность использования. Благодаря малому расходу препарата вы экономите бюджет.

● Высокая эффективность. Дезинфектант быстро и качественно очищает воду в бассейне, делает ее чистой и прозрачной. Кроме этого, средство улучшает эффект работы системы фильтрации .

● Безопасность. AquaDoctor C-15L – это сертифицированный препарат, который не содержит фосфатов, поэтому безопасен при использовании.

● Универсальность. Гипохлорит натрия от Aquadoctor применяется в воде любой жесткости и подходит всем видам бассейнов.

Рекомендации по использованию гипохлорита натрия

Перед применением препарата измеряйте кислотно-щелочной баланс воды с помощью тестеров. Норма pH должна быть в пределах 7.2–7.4. При необходимости корректируйте этот показатель с помощью специальных средств для повышения и снижения кислотно-щелочного баланса воды.

После применения препарата включите фильтрацию на 8 часов. Не пользуйтесь бассейном в течение 12 часов после дезинфекции.

Соблюдайте дозировки препарата. Помните, что дозирования гипохлорита натрия для первичной и регулярной обработки воды отличаются. Поэтому для эффективного воздействия средства на водную среду следуйте инструкции.

Храните дезинфектант в плотно закрытой упаковке. Это предотвращает выветривание активного действующего вещества.

Обеззараживание воды качественными химическими препаратами экономит бюджет и обеспечивает чистую и прозрачную воду в бассейне в течение длительного времени.