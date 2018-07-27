Где сделать тест на отцовство во Львове

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 549
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1080
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1494
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 13320
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4428
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1665
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3168
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7029
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 738
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1611
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4752
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1035
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4842
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3762
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 135
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 17:04

Где сделать тест на отцовство во Львове

  Комментировать
Где сделать тест на отцовство во Львове
В лаборатории по установлению отцовства Медикал Геномикс Украина, обработают результаты и сообщат точные данные

Вы часто слышите сравнения, на кого похож ребенок. Знакомые и даже незнакомые люди не редко говорят с восторгом, о том как младенец похож на своих родителей. Уже с самого рождения можно увидеть эту похожесть. Мать чувствует связь с ребенком, а отец? Если он не видит в ребенке ничего похожего с собой его начинают грызть сомнения: "А мой ли это ребенок?"

Но как доказать самому себе и при этом не разрушить семью, что вы являетесь родителем маленького чуда? Или наоборот доказать, что ничего общего с этим ребенком у вас нет.

Как сделать анализ ДНК в Львове

"Наши клиенты годами живут в непонятной ситуации. Они сердцем чувствуют, что малыш похож на другого мужчину, но как это доказать не знают.

Есть лаборатория, которая проводит тест на отцовство во Львове. Процедура довольно проста - вы связываетесь со специалистами, а они подробно расскажут, как взять анализ. Никакой боли ни себе ни ребенку вы не нанесете", - объясняет специалист.

В лаборатории по установлению отцовства Медикал Геномикс Украина, обработают результаты и сообщат точные данные.

"Выявляли как положительные так и отрицательные результаты. Был и любопытный случай, когда мама пришла сделать анализ на материнство. У нее были сомнения, потому что на УЗИ женщине дважды сказали, что у нее будет девочка, а родился мальчик. Анализ на материнство стоит немного дороже, чем на отцовство. Также можно сделать анализ на дальних родственников, например подтвердить бабушку и дедушку, тетю и дядю", - рассказывают специалисты.

Анализ ДНК на отцовство в Львове сделают за несколько дней. Проводить процедуру можно даже с младенцами.

"Всегда убеждаем наших клиентов, что если есть сомнения, сделайте ДНК тест на отцовство и спите спокойно.

Как-то у нас был вопиющий случай, когда после ДТП, отец пришел сдать кровь на переливание сыну, а она не подошла. Парня он не бросил, нашел доноров, но когда тот вылечился, сделал тест на отцовство и оказалось, что сын не его. Это надо было видеть, как человек плакал. Впоследствии он покинул семью и переехал в другую страну. Но, чтобы не ломать себе судьбу, чтобы вас не обманывали, а вы были уверены в своих детях, обязательно сделайте тест на отцовство во Львове в Медикал Геномикс Украина или ДНК Эксперт. И тогда жизнь не принесет вам дополнительных сюрпризов", - советуют специалисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где сделать тест на отцовство во Львове». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предусматривал репрессии

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 55116
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 52704
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 33787
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 2 Просмотров: 32284
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 27249
Новости компаний
Кредитик - сервис сравнения онлайн кредитов на карту в Украине
Кредитик - сервис сравнения онлайн кредитов на карту в Украине Просмотров: 27
Будет ли жизнь в Украине без аналогового телевидения?
Будет ли жизнь в Украине без аналогового телевидения? Просмотров: 90
Доменной зоне .XYZ — четыре года
Доменной зоне .XYZ — четыре года
Важность регулярной проверки слуха
Важность регулярной проверки слуха Просмотров: 27
SmokeFreeBrain: последний многонациональный проект по борьбе с курением
SmokeFreeBrain: последний многонациональный проект по борьбе с курением Просмотров: 126
Больше всего комментируют
7
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
6
Пенсии выплачивают с задержками
4
Порошенко идет на выборы - СМИ
3
Портреты Кирилла и Николая "великого царя": показали видео с крестного хода
Голосов: 1988
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua