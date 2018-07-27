Где сделать тест на отцовство во Львове

В лаборатории по установлению отцовства Медикал Геномикс Украина, обработают результаты и сообщат точные данные

Вы часто слышите сравнения, на кого похож ребенок. Знакомые и даже незнакомые люди не редко говорят с восторгом, о том как младенец похож на своих родителей. Уже с самого рождения можно увидеть эту похожесть. Мать чувствует связь с ребенком, а отец? Если он не видит в ребенке ничего похожего с собой его начинают грызть сомнения: "А мой ли это ребенок?"

Но как доказать самому себе и при этом не разрушить семью, что вы являетесь родителем маленького чуда? Или наоборот доказать, что ничего общего с этим ребенком у вас нет.

Как сделать анализ ДНК в Львове

"Наши клиенты годами живут в непонятной ситуации. Они сердцем чувствуют, что малыш похож на другого мужчину, но как это доказать не знают.

Есть лаборатория, которая проводит тест на отцовство во Львове. Процедура довольно проста - вы связываетесь со специалистами, а они подробно расскажут, как взять анализ. Никакой боли ни себе ни ребенку вы не нанесете", - объясняет специалист.

В лаборатории по установлению отцовства Медикал Геномикс Украина, обработают результаты и сообщат точные данные.

"Выявляли как положительные так и отрицательные результаты. Был и любопытный случай, когда мама пришла сделать анализ на материнство. У нее были сомнения, потому что на УЗИ женщине дважды сказали, что у нее будет девочка, а родился мальчик. Анализ на материнство стоит немного дороже, чем на отцовство. Также можно сделать анализ на дальних родственников, например подтвердить бабушку и дедушку, тетю и дядю", - рассказывают специалисты.

Анализ ДНК на отцовство в Львове сделают за несколько дней. Проводить процедуру можно даже с младенцами.

"Всегда убеждаем наших клиентов, что если есть сомнения, сделайте ДНК тест на отцовство и спите спокойно.

Как-то у нас был вопиющий случай, когда после ДТП, отец пришел сдать кровь на переливание сыну, а она не подошла. Парня он не бросил, нашел доноров, но когда тот вылечился, сделал тест на отцовство и оказалось, что сын не его. Это надо было видеть, как человек плакал. Впоследствии он покинул семью и переехал в другую страну. Но, чтобы не ломать себе судьбу, чтобы вас не обманывали, а вы были уверены в своих детях, обязательно сделайте тест на отцовство во Львове в Медикал Геномикс Украина или ДНК Эксперт. И тогда жизнь не принесет вам дополнительных сюрпризов", - советуют специалисты.