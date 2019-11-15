Где купить пряжу для вязания по низким ценам?

Интернет-магазин Candy Yarn - это надежно, практично, удобно и дешево

Вы ищите пряжу идеально подходящую для вязания вашего будущего шедевра, а в магазинах вашего города все однообразно, да еще и очень дорого?! Лучший выход для вас — купить пряжу в интернет-магазине, где представлен широкий выбор ниток, спиц, крючков и аксессуаров для вязания. Например в ассортименте интернет-магазина Candy-Yarn уже более 6000 видов пряжи хорошего качества, не только для ручного, но и для машинного вязания, от мировых брендов. Здесь Вы можете приобрести нитки с разным составом. Большой выбор пряжи, как из натуральной шерсти, бамбука, хлопка, так и шерсти с добавлением натуральных и синтетических волокон: хлопок, лён, шелк, акрил, полушерсть, вискоза. Спицы и крючки от производителей KnitPro, Addi, Clover. Помимо товаров для вязания, в магазине широкий выбор товаров для рукоделия.

В интернет-магазине "Candy-yarn" постоянно действуют акции, скидки, распродажи.

В этом магазине представлен самый большой выбор пряжи турецкой фабрики Alize купить, которую недорого можно от 1 мотка. Пряжа Ализе давно стала лидером мирового рынка ручного вязания благодаря своим традициям и отличному качеству.

Ассортимент магазина Candy-Yarn всегда, одним из первых, пополняется новинками от этой торговой марки. Так, в 2019 году популярными стала пряжа Alize "Puffy Fine Ombre Batik", Alize "Puffy Fur", Alize "Angora Gold Ombre Batik", Alize "Naturale Boucle".

Alize "Puffy Fine Ombre Batik" - плюшевая пряжа для вязания с мелкими петельками и потрясающей градиентной расцветкой!

Alize Puffy Fur очень интересная пряжа с петельками. Довольно необычная структура готового полотна, чем-то напоминает меховую нить.

Alize Angora Gold Ombre Batik. Это все та же Alize Angora Gold, только с увеличенным весом и метражом. Главная особенность этой пряжи— красивый и плавный переход цвета в полотне. Это теплая, пушистая пряжа с красивым градиентом.

Еще одна новинка - Alize "Naturale Boucle". Это буклированная пряжа отлично сочетает в себе хлопок и шерсть.

Нужно отметить, что сотрудники интернет-магазина всегда с вниманием относятся к клиентам. Они всегда посоветуют и грамотно проконсультируют по расходу на изделие, уходу и другим вопросам.

Доставка заказа по Украине почтой занимает 1-2 дня.

Удобные способы оплаты, среди которых есть и наложенный платеж при получении заказа на почте.

Интернет-магазин Candy Yarn - это надежно, практично, удобно и дешево.