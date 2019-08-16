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пятница, 16 августа 2019 14:34

Где купить качественную и недорогую детскую обувь

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  Интернет-магазин Теремок предлагает качественную детскую обувь по низким ценам
Интернет-магазин Теремок предлагает качественную детскую обувь по низким ценам

Осень не за горами. Август - время, когда детей собирают в школу или детский сад. Как же важно выбрать не только красивую одежду, но и удобную и стильную обувь. А если оно еще и по доступным ценам – будут довольны и дети и родители.

До сих пор не можете найти магазин с качественной, удобной и красивой обувью для вашего ребенка? В интернет-магазине Теремок представлена качественная детская обувь в Киеве по очень низким ценам. Здесь вы найдете то, что нужно вашему ребенку и сэкономите вдвое.

"В этом году не было много времени, чтобы собрать ребенка в школу. Думала ехать на рынок и покупать там. Но цены – зашкаливают. Соседка посоветовала интернет-магазин Теремок. Зашла к ним на сайт и разбежались глаза, цены просто огненные. Заказала сыну две пары кроссовок и туфли. Заплатила за все 3000 гривен. Доставили бесплатно. Магазин Теремок – это счастливая находка. Очень рекомендую", - говорит Инна Бевз из Киева.

Зайдя на сайт детской обуви в Киеве вы сможете выбрать бренд, размер, цвет, страну производителя, тип обуви и даже ввести возрастную категорию вашего ребенка.

"Имею троих детей. Все уже ходят в школу. Каждый год выбор обуви – это большая проблема для нашей семьи. 2 месяца назад коллега на работе заказала дочке босоножки. Спросила откуда. Она говорит – Теремок. Подумала, если в интернете - то либо некачественно, либо дорого. А через несколько дней все же зашла к ним на сайт. Кроссовки за 940 гривен. У меня был приятный шок. Теперь на 3500 гривен могу обуть троих детей. Раньше тратила на это по 7 тысяч. А главное, обувь действительно качественная. Дети довольны", - говорит Марта Куденко с Кропивницкого.

Купить детскую обувь теперь не составляет труда. В магазине teremok.com.ua консультанты помогут подобрать необходимую модель и нужный размер туфелек или ботиночек с учетом особенностей стопы ребенка. В разделе "Полезная информация" вы можете узнать кому и в каких случаях носить ортопедическую обувь.

Магазин детской обуви в Киеве предлагает продукцию из натуральных материалов - кожа, войлок, текстиль.

"Сын играет в футбол. Это значит, что каждые 2 месяца покупаем новые кроссовки. Все рвутся. Поехали в магазин Теремок в Киеве. На 3 тысячи купили две пары кроссовок из натуральной кожи, бегает уже третий месяц. Не рвутся и даже не потрескались нигде. Главное – это удобная обувь. Для маленького спортсмена – это очень важно. Теперь – только Теремок", - говорит Олег Кузьмин из Тернополя.

Если вы до сих пор ищете качественную, удобную и красивую обувь для вашего ребенка – не теряйте времени. Магазин детской обуви в Киеве Теремок – это уникальная возможность сэкономить средства и носить действительно качественную обувь. Сделайте правильный выбор!

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