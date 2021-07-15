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четверг, 15 июля 2021 16:48

FOZZY - онлайн-гипермаркет доставки продуктов

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Онлайн-супермаркет, где оптовые цены доступны каждому.

  FOZZY - онлайн-супермаркет, где оптовые цены доступны каждому
FOZZY - онлайн-супермаркет, где оптовые цены доступны каждому

В ассортименте собрано много товаров для ваших нужд. Здесь вы найдете большое количество акций, в том числе тематических фестивалей, посвященных к праздникам и громких событий.

Сегодня онлайн-шопинг удобный инструмент для сохранения времени. Более 30000 товаров ждут вас на онлайн-полках интернет-магазина продуктов FOZZY. У нас вы найдете:

● множество мировых производителей алкогольных напитков;
● широкий выбор товаров для дома;
● обувь и одежда;
● гастрономию;
● продукцию для ваших детишек и тому подобное.

Все эти товары можно приобрести по оптовым ценам. Для этого необходимо купить определенную на ценнике минимальное количество товаров - 2, 3, 4 единицы.

Еженедельные акции, которые постоянно обновляются, помогут приобрести качественные товары по приятной стоимости. Кроме того, онлайн-шопинг помогает сохранить время.

Ведь мы с радостью сделаем покупки за вас. Делайте заказ на сайте, а мы позаботимся обо всем остальном.

  FOZZY - онлайн-супермаркет, где оптовые цены доступны каждому
FOZZY - онлайн-супермаркет, где оптовые цены доступны каждому

Для вашего заказа наши комплектовщики выберут только свежие продукты, упакуют в пакеты, сохраняя товарное соседство. Мы заботимся, чтобы заказ попал к вам как можно скорее, потому что быстрая доставка продуктов для нас важный приоритет.

Заказать удобную доставку можно как по Украине почтовыми сервисами, так и курьером в пределах городов и пригородов: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Кременчуг и Ровно.

Берегите время и силы, FOZZY доставит.

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Дата
15
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