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пятница, 05 марта 2021 17:51

Энергоэффективные решение могут стать ключом к успешному бизнесу

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Успех любого бизнеса зависит в большой степени от разумной организации его функционирования. В частности стоит подумать о энергоэффективности Вашей компании. Бережливое и эффективное использование энергетических ресурсов - это гарантированно меньшие затраты, а следовательно больше прибыли.

  Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство
Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство

Как никто другой на этом понимаются специалисты компании "Далгакиран Компрессоры Украина". Это лидеры среди постачальникив енергофективного промышленного оборудования, в том числе компрессорной техники и дизельных электростанций. Компания работает на украинском рынке с 2005 года и является представителем турецкого предприятия DALGAKIRAN. Ответственное отношение к работе и качественная продукция позволили ему из небольшого местного производства поршневых компрессоров в 1965 году превратиться в огромную сеть производства и поставки промышленного оборудования в 100 стран мира, это большой показатель успеха и надежности.

Украинская компания тоже не отстает. Имеет представительства в Киеве, Львове, Днепропетровске, Мариуполе, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком. За 15 лет поставили и ввели в эксплуатацию более 5 тыс. единиц компрессорной техники и дизельных электростанций. При этом компания постоянно совершенствует свою продукцию, применяет новые технологии и контролирует соблюдение жестких требований производства.

В частности клиентам "Далгакиран Компрессоры Украина" может предложить:

- компрессорные оборудования. Они помогут решить поставленные промышленные задачи в энергетической, химической, аграрной, медицинской, пищевой, автомобильной и строительной отрасли. При этом снизит расходы производственных процессов и повысит продуктивность производства.

- дизельные и бензиновые электростанции (генераторы). Они избавят от проблем с перебоями централизованного электроснабжения, поэтому есть необходимыми на большинстве непрерывных производств, в медицинский учреждениях. Это будет гарантировать безопасность и сохранения прибыли.

- промышленное охлаждение. Такое оборудование будет уместно на производственных предприятиях, в сельском хозяйстве на складах. Холодильное оборудование не только выполнит свою прямую функцию, но и сохранит прибыль, поскольку является энергоэффективным.

- осушители и фильтры сжатого воздуха. Такое оборудование позволяет создать пневматические системы сжатого воздуха, что выдерживает все заданные технологические параметры. Это поможет сохранить качество продукции производства и продолжит ресурс техники.

- насосное оборудование. Насосы нужны практически на всех производствах и чем оно больше тем оборудование должно быть мощнее. Как правило его используют для перекачки загрязнения вещества и для работы с чистой водой.

  Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство
Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство

Использование такого оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное, а соответственно и прибыльное производство. Это необходимо, доказательством чего является достаточно влиятельные клиенты и успешные проекты компании. Осмотрим несколько таких.

Первое - это модернизации компрессорного оборудования химического цеха Хмельницкой АЭС. У станции увеличилась потребность в сжатом воздухе, поэтому специалисты "Далгакиран Компрессоры Украина" в 5-ти существующих компрессорных станциях запустили еще 2 DALGAKIRAN DVK 220D W. Это маслозаполненные одноступенчатые винтовые компрессоры с прямым приводом и водяным охлаждением. Дополнительно оснащены свето-шумовой сигнализацией и системой регулирования подачи охлажденной воды.

После запуска суммарная производительность компрессорной станции АЭС возросла до 155 м3 / мин. Такое количество сжатого воздуха разрешит использовать его для переработки радиоактивных отходов и для завершения строительства 3-го и 4-го энергоблоков.

Еще одним довольным клиентом "Далгакиран Компрессоры Украина" является компания "Укрнафта". В 2017 году "Далгакиран компрессор Украина" оборудовала на 2 АЗС дизельные генераторы DALGAKIRAN DJ50BD. Они работают на базе французских двигателей Baudouin Moteurs, имеет ют систему удаленного мониторинга, управления и низкий уровень шума.

2019 года компания "Далгакиран" завершила проект по изменения вентиляторной градирни на самом металлургическом предприятии Украины "АрселорМиттал Кривой Рог". На сегодня она остается самой большой вентиляторной градирней в Украине.

Отличную работу "Далгакиран Компрессоры Украины" подтверждают десятки рекомендаций других ведущих украинских государственных и частных компаний, среди них Укрзализныця, НАЭК "Энергоатом", ОKKО, Укроборонпром, Нибулон, Konti.

  Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство
Использование оборудования "Далгакиран Компрессор Украина" поможет наладить четкое, энергоэффективное и прибыльное производство
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Дата
05
марта

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