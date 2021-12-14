Электронная бухгалтерия: как организовать удаленную работу бухгалтера в условиях пандемии COVID-19

В связи с переходом большинства сотрудников на удаленную работу в период локдаунов бухгалтерам необходим удаленный доступ к базам данных. Они должны вести учет и сдавать отчетность, не посещая рабочего места в офисе.

Реализовать эту возможность можно с помощью клиент-серверных программ и онлайн-бухгалтерии.

1. В первом случае используются решения вроде 1С Бухгалтерия с серверной частью, но тут возникает трудность — необходимо установить необходимый софт на домашний компьютер работника на удаленке.

2. Во втором речь идет об облачных платформах, которые предоставляются в виде сервиса. В Украине популярностью среди специалистов пользуется интернет-бухгалтерия от Dilovod.

Особенности организации удаленного доступа

Существует три способа ведения бухгалтерского учета на компьютере:

1. Локальное размещение ПО и базы данных. В этом случае сама программа и информация размещаются на одном ПК или ноутбуке. Для удаленной работы придется брать компьютер домой. Но таким образом невозможно организовать взаимодействие с руководителем или другими сотрудниками компании, которые вносят данные.

2. Клиент-серверная схема. Приложение для ведения учета устанавливается на ПК пользователя, а база данных размещается на сервере компании (собственном или виртуальном). Минус этого способа в том, что пользователь самостоятельно несет ответственность за работоспособность программы, своевременное обновление, периодическое резервное копирование.

3. Облачный сервис. Программа для учета предоставляется в виде платформы в интернете с доступом через браузер. Бухгалтер только пользуется необходимыми инструментами, но все обязанности по поддержанию работы сервиса возлагаются на технических специалистов провайдера.

Преимущества сервиса для ведения бухучета

Онлайн-сервис ведения бухгалтерии более эффективен, экономически выгоден, удобен и прост в использовании. Его возможности:

• Доступ к программе и базе данных у бухгалтера есть из любой точки мира, с любого компьютера с браузером.

• Пользователь может вести учет по нескольким компаниям в одной базе данных или в разных без связи друг с другом.

• Есть возможность подключать к платформе других удаленных пользователей и разграничивать права доступа между ними.

• Платформа автоматически обновляется без участия пользователя по мере изменений в законодательстве и совершенствования инструментов.

• Все возникающие вопросы можно оперативно решить с помощью специалистов технической поддержки.

Для начала работы можно загрузить первоначальную информацию с excel-файла или импортировать из используемых ранее бухгалтерских программ.

Что выбрать

Наиболее эффективной и доступной по цене будет автоматизация учета и организация удаленного доступа с помощью онлайн-платформы. В этом случае с пользователя снимаются все заботы об обеспечении работы облачного приложения. Достаточно пройти процедуру регистрации, оплатить услуги online и пользоваться нужными инструментами.