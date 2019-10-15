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вторник, 15 октября 2019 11:50

"Экономия до 40%" - как правильно выбрать электродный котел

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В последнее время резко похолодало. Центральное отопление еще не включили, а дома холодно так, что одеваете теплые носки? Есть выход!

Как показывает практика, отопление жилых помещений с помощью центрального отопления не всегда эффективно и практично. К тому же дорогое. Именно эти причины заставляют искать альтернативные выходы поиска тепла.

  Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения
Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения

Одним из лучших и экономных вариантов является электродные котлы "WION". Они умеют быстро и качественно нагревать помещение.

"Всю жизнь в доме был газовый котел. Переплачивать приходилось втрое больше. В прошлом году сын посоветовал купить электродный котел. В интернете нашли фирму "WION". Позвонили. С нами сразу связался консультант и помог выбрать котел, который идет в комплекте с терморегулятором. Цена смешная - 3500 гривен. Дают 3 года гарантии! Покупкой очень довольны. Теперь не переплачиваем за газ", - рассказывает Инна .

Котлы "WION" используют в системе отопления закрытого и открытого типа. Стоимость ниже чем аналогичных отопительных устройств. Использование электродных котлов гораздо безопаснее, чем эксплуатация газовых или твердотопливных.

Наибольшим преимуществом электродного котла является то, что ему не нужна вытяжка. Габаритные размеры в десять раз меньше, чем у газовых. Это означает, что вы сможете установить его на любой поверхности помещения.

  Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения
Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения

Котлы "WION" есть трехфазные и однофазные модификации разной мощности, они экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения, им не нужен стабилизатор. Там нечему перегорать, нет тэнов. Тэном является сама вода.

"Живу в частном секторе. Соседка купила электродный котел "WION", очень советовала приобрести такой мне. Я зашел на сайт wion.com.ua. Консультант помог выбрать трехфазный котел за 5100 гривен. Устройство очень компактное. Вес - 6 килограммов. До этого стоял котел весом 60 кг, занимал много места. Электродного даже не замечаю. Еще и на газе экономлю"- рассказывает Андрей, а у моего товарища есть собственный бизнес - продает строительные материалы. Зимой краска часто замерзает. Ему посоветовали установить электродный котел. На сайте wion.com.ua он выбрал трьохфазний за 4500 гривен. Доставили через 2 дня. Сначала испугался, что такой маленький котел не сможет обогреть большое помещение. Установил и понял, что ошибся. Нагревает за считанные минуты. Покупкой очень доволен, теперь котлы "WION" советует всем.

  Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения
Котлы “WION” экологичны, бесшумны, долговечны, безопасны и не боятся перепада напряжения

Заказывайте электродные котлы "WION" на сайте wion.com.ua и экономьте до 40% на отоплении. Сделайте правильный выбор!

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15
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