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вторник, 11 января 2022 13:00

Двери скрытого монтажа под покраску - 7 главных отличий

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Скрытые двери - восходящий тренд 2022 года. Прирост идет огромными темпами. Этот тренд позволяет дизайнерам удовлетворять любые фантазии, за счет игры с финишным покрытием. В последствии, при ремонте, их легко обыграть новыми свежими фактурами, цветом и обновить ремонт, по сути без замены дверей.

 

Рассмотрим от чего зависят цены на скрытые двери и в чем разница.

1. Заполненность внутри полотна. Если шумоизоляция не принципиальна, можно брать сотовое заполнение. Облегченный вариант дверей, более экономичен в плане денег. Если она важна, подойдет вариант с тамбуратом внутри, чтобы не было пустот.

2. Качество покрытия. Казалось, если двери скрытые под покраску, какая разница, чем они покрыты. Она состоит в том, сколько после потребуется времени для подготовки полотна к непосредственно самой покраске. Насколько человек, делающий это профессионал. Важны для Вас или нет неровности и шероховатости, которые могут быть видны. Часть качественных дверей, покрыты так, что кажется, будто они уже покрашены в белый цвет, настолько все идеально...

3. Врезка. В более дешевых дверях, может идти не подрезанный алюминиевый короб, и не врезана фурнитура. Монтажнику может быть настоящий сюрприз, если заранее не уточнить может ли он такое установить.

4. Петли. В стоимость блока, обычно входят скрытые петли и механизм. Естественно, чем менее престижная и качественная фурнитура - тут и разница в цене при сравнении. Совет: в описании уточните, какой производитель и модель входит в стоимость двух сравниваемых дверей, потом загуглите цену просто отдельно этих петель и Вас может удивить реальная разница в цене и причины этого.

 

5. Нестандартные размеры. Чем выше двери, тем они величественней смотрятся, это очень модный тренд. Часто до 2700 мм делают высоту и цену )).

6. Толщина двери и мдф панелей, которыми они покрыты 35 мм или 55 мм - опять же влияет на шумоизоляцию и жесткость конструкции. Толщина мдф 3 мм или 10 - тоже самое важно для усиленной облицовки.

7. Влагостойкость. Кромка может быть по всему периметру. Либо для уменьшения стоимости, лишь по бокам. Что влияет на стойкость к влаге и цельности заполнения внутри.

Тонкие нюансы, отдел продаж Дверного Олимпа, с радостью поможет разобрать и подобрать то, что важно именно для Вас. Этой статьей попытались донести, что не достаточно просто забить в поисковик слово двери скрытого монтажа под покраску и выбрать лучшую цену.

Онлайн покупка либо приезд в один из наших магазинов, за чашечкой кофе - сделают покупку приятной и осознанной.

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Дата
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