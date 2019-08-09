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пятница, 09 августа 2019 14:41

Детская безопасность в такси

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Детская безопасность в такси
Такси "Бонд" имеет опцию "Такси с детским автокреслом"

Для всех родителей безопасность ребёнка - самый важный приоритет. В собственных авто мы обычно пользуемся автолюльками, креслами и бустерами. Но наступает момент, когда надо воспользоваться услугами такси, а брать своё автокресло в дорогу не самый удобный вариант. Мы решили узнать, как с этим обстоят дела в Киеве.

Проверив наличие такой опции в столичных службах, можем поделиться хорошей новостью. В начале июля Такси Бонд начали принимать заказы на авто с детскими креслами. У этой службы есть удобное приложение, которое можно загрузить на мобильный телефон. У приложения масса разных опций, и его периодически совершенствуют, прислушиваясь к мнению пользователей. Заказы пассажиры могут делать как через приложение, так и по телефону. Однако заказать авто с детским креслом можно пока только через операторов службы по телефону. Также рекомендуют делать такие заказы заблаговременно (в идеале - за сутки), чтобы быть уверенным в подаче авто. Стоимость услуги - плюс семьдесят гривен к тарифу. Это, конечно, намного дешевле существующих сервисов, которые специализируются только на перевозках в автомобилях с детскими креслами.

Такси Бонд работает в Киеве и в Одессе. Опция "Такси с детским автокреслом" пока доступна только в Киеве. Это эксперимент, к которому сотрудники Такси Бонд шли долго, ведь организовать процесс не так легко, как кажется на первый взгляд. Мы пообщались с директором и узнали, в чем были основные трудности в введении автокресел.

Обычно, когда человек заказывает такси, он рассчитывает на четыре места для пассажиров и свободный багажник для чемоданов. Поэтому ни установить кресла стационарно, ни возить их в багажнике было невозможно. Сейчас сотрудники Такси Бонд придумали действующую схему, которая удовлетворяет потребности и тех, кто едет в аэропорт или на вокзал, и тех, кто путешествует по городу с детьми. Кстати, доплата за наличие двух кресел в авто остаётся такой же, то есть она не удваивается, ведь не зависит от их количества.

Целью Такси Бонд является обеспечение всех автомобилей детскими креслами, потому что они заботятся о безопасности своих пассажиров. Также они были бы рады, если бы это утвердили на законодательном уровне.

Около 20% машин Такси Бонд имеют бустеры, которые водители с удовольствием предлагают пассажирам с детьми постарше. Нам рассказали, что постоянные пассажиры часто отправляют детей на такси в школу и на кружки. Они следят за маршрутом через свои смартфоны. Так как оплата снимается со счета родителей, детям не нужно иметь дело с деньгами и расчётами.

Выбирая службу такси, ориентируйтесь не на цену, а на уровень безопасности.

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09
августа

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