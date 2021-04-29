Деньги лежат под ногами - как начать зарабатывать на мусоре

Более 474 млн т отходов ежегодно производят украинцы. И это при том, что только 3,2% от этого нереально большого количества мусора перерабатывается. Представили, с какими темпами мы загрязняем нашу страну и планету в целом через нашу лень и недальновидность? Затем мы этим мусором дышим, пьем его, едим, а потом через него болеем.

Но уже критическую ситуацию можно было бы исправить, если бы все больше украинцев не выбрасывали мусор, а продавали, убеждены работники столичной компании Макулатура.kiev.ua, которая более 15 лет собирает металл, пластик и бумагу для переработки.

Сдавая мусора, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды, заявляет учительница из Киева Светлана Войцеховская. В этом женщина убедилась на собственном опыте. Хлам сдает 5 лет.

"О том, что деньги лежат у нас под ногами задумалась, когда заметила, что пол квартиры заполонила куча пакетов, картонных коробок и ненужных бумаг. Почему-то имели привычку не выбрасывать их сразу, а складывать на "вдруг пригодится". Еще больше макулатуры начало накапливаться с наступлением карантина. Преимущественно заказываем доставку товаров по почте, а пакуют они хорошо. Добавить можно пластиковые и стеклянные бутылки. Настоящий клад иметь дома старые ненужные книги. Все можно сдавать. Ничего зазорного в этом нет. Это наоборот показатель нашей ответственности и потребительского сознания", - объясняет Светлана.

Цена таких вещей небольшая, но лучше заработать 100 грн в предприятии приема макулатуры, чем ничего, выбросив на помойку, говорит Войцеховская.

Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды

"Стоимость разной макулатуры составляет около 3-5 гривен за килограмм, бутылки в районе 6 гривен, стрейч-пленка около 10 гривен. Не представляете сколько ее может собраться, если регулярно ходить в супермаркет. Мы сдаем такие вещи не ежемесячно, а когда собирается побольше. Деньги откладываем, а считаем в конце года. Затем их тратим на нужды дома, покупаем какой-то текстиль, посуду. Советую воспользоваться таким методом, уверяю, результат вас удивит".

Сдавая мусора, можно не только подзаработать, но и сэкономить деньги и ресурсы на выработку нового сырья. Из макулатуры снова изготовят бумагу для письма, туалетную бумагу, разнообразные упаковки, а также материал для кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Кроме того, сохраним природу и экологию. Макулатура существенно экономит древесину, 1 т использованной бумаги заменяет около 4 куб. м древесины. А кто как не украинцы знают, к чему приводит вырубка лесов, вспомним постоянные паводки и оползни в Карпатах.

Дополнительный заработок может принести сдача металла различных видов. Можно без проблем заказать вывоз металлолома в Киеве и получить средства. Стоимость устанавливают в зависимости от его ценности. Черный металл дешевле (около 5 грн/кг), цветной дороже (от 10 до 100 грн/кг). Затем его используют для изготовления различных деталей в тяжелой промышленности.

Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды

Поэтому, если вы решили начать зарабатывать на мусоре и заодно помочь спасать экологию, советуем обратиться к Макулатура.kiev.ua. Они имеют стационарный пункт приема любых металлов, макулатуры и пластика. Если же ваш "товар" неподъемный, специалисты компании предлагают выездной прием металлолома, демонтаж и бесплатную помощь грузчиков.

"Вам не придется тратить время на поиски грузчиков и компании по переработке бумаги, чтобы избавиться от отходов. Все это мы возьмем на себя ", - говорят работники Макулатура.kiev.ua.

Кроме того, они готовы платить хорошие деньги за ваш хлам. Ведь регулярно мониторят цены конкурентов и предлагают лучшие.

Подробнее ознакомиться по ценам и услугам можно на сайте компании, по телефону 096-477-20-80 или по адресу г. Киев, Коростенский 31.