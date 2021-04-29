Деньги лежат под ногами - как начать зарабатывать на мусоре

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 333
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 351
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 252
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 666
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 981
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
4 Просмотров: 603
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 369
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 783
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 225
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 333
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 351
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1125
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 954
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1980
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 243
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 12:35

Деньги лежат под ногами - как начать зарабатывать на мусоре

  Комментировать

Более 474 млн т отходов ежегодно производят украинцы. И это при том, что только 3,2% от этого нереально большого количества мусора перерабатывается. Представили, с какими темпами мы загрязняем нашу страну и планету в целом через нашу лень и недальновидность? Затем мы этим мусором дышим, пьем его, едим, а потом через него болеем.

Но уже критическую ситуацию можно было бы исправить, если бы все больше украинцев не выбрасывали мусор, а продавали, убеждены работники столичной компании Макулатура.kiev.ua, которая более 15 лет собирает металл, пластик и бумагу для переработки.

Сдавая мусора, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды, заявляет учительница из Киева Светлана Войцеховская. В этом женщина убедилась на собственном опыте. Хлам сдает 5 лет.

"О том, что деньги лежат у нас под ногами задумалась, когда заметила, что пол квартиры заполонила куча пакетов, картонных коробок и ненужных бумаг. Почему-то имели привычку не выбрасывать их сразу, а складывать на "вдруг пригодится". Еще больше макулатуры начало накапливаться с наступлением карантина. Преимущественно заказываем доставку товаров по почте, а пакуют они хорошо. Добавить можно пластиковые и стеклянные бутылки. Настоящий клад иметь дома старые ненужные книги. Все можно сдавать. Ничего зазорного в этом нет. Это наоборот показатель нашей ответственности и потребительского сознания", - объясняет Светлана.

Цена таких вещей небольшая, но лучше заработать 100 грн в предприятии приема макулатуры, чем ничего, выбросив на помойку, говорит Войцеховская.

  Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды
Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды

"Стоимость разной макулатуры составляет около 3-5 гривен за килограмм, бутылки в районе 6 гривен, стрейч-пленка около 10 гривен. Не представляете сколько ее может собраться, если регулярно ходить в супермаркет. Мы сдаем такие вещи не ежемесячно, а когда собирается побольше. Деньги откладываем, а считаем в конце года. Затем их тратим на нужды дома, покупаем какой-то текстиль, посуду. Советую воспользоваться таким методом, уверяю, результат вас удивит".

Сдавая мусора, можно не только подзаработать, но и сэкономить деньги и ресурсы на выработку нового сырья. Из макулатуры снова изготовят бумагу для письма, туалетную бумагу, разнообразные упаковки, а также материал для кровельных, изоляционных и других строительных материалов. Кроме того, сохраним природу и экологию. Макулатура существенно экономит древесину, 1 т использованной бумаги заменяет около 4 куб. м древесины. А кто как не украинцы знают, к чему приводит вырубка лесов, вспомним постоянные паводки и оползни в Карпатах.

Дополнительный заработок может принести сдача металла различных видов. Можно без проблем заказать вывоз металлолома в Киеве и получить средства. Стоимость устанавливают в зависимости от его ценности. Черный металл дешевле (около 5 грн/кг), цветной дороже (от 10 до 100 грн/кг). Затем его используют для изготовления различных деталей в тяжелой промышленности.

  Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды
Сдавая мусор, можно легко зарабатывать деньги на мелкие бытовые нужды

Поэтому, если вы решили начать зарабатывать на мусоре и заодно помочь спасать экологию, советуем обратиться к Макулатура.kiev.ua. Они имеют стационарный пункт приема любых металлов, макулатуры и пластика. Если же ваш "товар" неподъемный, специалисты компании предлагают выездной прием металлолома, демонтаж и бесплатную помощь грузчиков.

"Вам не придется тратить время на поиски грузчиков и компании по переработке бумаги, чтобы избавиться от отходов. Все это мы возьмем на себя ", - говорят работники Макулатура.kiev.ua.

Кроме того, они готовы платить хорошие деньги за ваш хлам. Ведь регулярно мониторят цены конкурентов и предлагают лучшие.

Подробнее ознакомиться по ценам и услугам можно на сайте компании, по телефону 096-477-20-80 или по адресу г. Киев, Коростенский 31.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Деньги лежат под ногами - как начать зарабатывать на мусоре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Вспыхнули погромы из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11709
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 10469
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6966
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 6048
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 3456
Новости компаний
Что нужно знать перед покупкой велосипеда?
Что нужно знать перед покупкой велосипеда?
Александр Лицкевич из Люкс Групп советует, как проверить подлинность часов и не пожалеть о выборе
Александр Лицкевич из Люкс Групп советует, как проверить подлинность часов и не пожалеть о выборе
Красивый дом – всё на месте в нём
Красивый дом – всё на месте в нём
Как оптимизировать работу склада
Как оптимизировать работу склада
Шкаф – украшение спальни
Шкаф – украшение спальни
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
4
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 534
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть