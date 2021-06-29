Что нужно знать о просекко

Одно из самых знаменитых игристых вин в мире, которое покоряет сердца вайнловеров - это просекко. Этот прекрасный и легкий напиток всегда добавит красок любому событию, будь-то застолье, праздник, встреча с друзьями или просто безмятежный отдых на террасе. Просекко - всегда беспроигрышный вариант, ведь оно невероятно "дружелюбно", универсально и вкусно.

Италия подарила миру не просто игристое вино, а символ dolce vita (сладкой жизни), который воспет в одноименном фильме Федерико Феллини.

Особенности просекко

История этого итальянского игристого вина началась на холмистых территориях области Конельяно Вальдобьядене. Prosecco изготавливают в апелласьонах Prosecco, которые находятся в Венеции и Фриули.

Для его производства используют, в основном, сорт винограда глера (минимально 85%). На остальную долю 15% припадают сорта шардоне, пино бьянко, пино гриджио или даже пино нуар (при условии, что оно винифицируетс как белое вино). Включение этих сортов в бленд может добавить структуру и сложность, что является бонусом, если у винограда глера был трудный вегетационный период.

Просекко производят по методу Шарма. Благодаря непродолжительному контакту с дрожжевым осадком, в аромате этого игристого нет хлебных нот (как у шампанского), но есть целая россыпь ароматов фруктов и цветов.

Разнообразие просекко

Этот легкий восхитительный напиток отличается освежающими ароматами фруктов и цветов, которые раскрываются нотами яблока, груши, айвы, цитрусовых, белых цветов. Просекко часто считается более сладким, чем шампанское, но чаще всего оно сухое или полусухое, с кислотностью от средней до высокой и с ярко выраженным фруктовым вкусом.

Просекко делают трех видов:

• spumante - сильно насыщенное углекислым газом, игра пузырьков длительна;

• frizzante - так называемое полуигристое вино, слабо насыщенное углекислым газом, непродолжительная игра пузырьков;

• tranquillo - тихое вино, наименее распространенный стиль.

Также стоит отметить классификацию по степени сладости:

• extra brut - остаточный сахар 0 - 6 г/л

• brut - 0 -12 г/л

• extra dry - 12 - 17 г/л

• dry - 17 -32 г/л

• demi sec - 32 - 50 г/л

Просекко может быть очень разным: как простым базовым и легким, так и более сложным изысканным. Соответственно и стоимость за бутылку будет существенно отличаться. Существуют уровни качества для просекко:

1. Простое базовое просекко с винодельческое зоны Prosecco DOC.

2. Millesimato - миллезимное игристое с винограда одного года урожая.

3. Просекко из наиболее престижных зон виноделия Valdobbiadene Superiore DOCG и Cartizze. Они относятся к категории DOCG. Такие игристые вина имеют более сложный, многогранный, комплексный букет и вкус.

Партнер в коктейлях

Просекко не только отлично пьется соло, но и часто используется для приготовления различных коктейлей. В таких случаях не стоит изощряться - достаточно взять простое базовое prosecco.

Оно остается неизменным партнером в коктейлях:

• Bellini: от создателя Джузеппе Чиприани из Harry's Bar в Венеции. Ароматный вкусный напиток, который состоит из просекко и персикового пюре стал уже неотъемлемой частью летних дней.

• Aperol Spritz - простой в приготовлении и невероятно сочный. В составе в равных пропорциях просекко, Aperol и газировка.

• Sgroppino - освежающий напиток из трех составляющих: просекко, водка и лимонный сорбет.

С чем пить просекко

Это игристое вино стоит подавать охлажденным до 8-10 С. Просекко нужно наслаждаться молодым и свежим - так вы получите максимум удовольствия, поэтому не стоит долго хранить бутылку.

Просекко является отличным аперитивом, а также оно очень популярно как welcome drink.

Оно отлично сочетается с фруктами, легкими закусками, пастой с морепродуктами, пиццей.

Также просекко вкусно выступает на контрасте с азиатской кухней, острыми блюдами, пряным карри.

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