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пятница, 12 ноября 2021 12:36

Черная пятница, или Black Friday: время, когда пора делать покупки

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Словосочетание "Черная пятница" кажется чем-то мистическим и загадочным, но на самом деле это день, когда цены на товары буквально обваливаются. И если что-то, о чем покупатель мечтал, стоило больших денег, то к Черной пятнице начинают действовать очень хорошие скидки. Возможность приобрести подарки родным и близким по очень доступной стоимости появляется у каждого желающего, а магазины предлагают выгодный и практичный товар. Среди них и магазин бытовой техники Foxtrot.

 

Преимущества Черной пятницы

В этот период начинают действовать акции и скидки. Они могут доходить до нескольких тысяч гривен, а потому практически любая вещь становится доступной. Одежда, обувь, постельные принадлежности, товары для детей и животных, вещи для дома – все это легко приобрести именно в Black Friday. Отдельного внимания заслуживает техника и электробытовые приборы, которые в обычные дни приобрести могут далеко не все, ведь ценовая политика может подойти не каждому кошельку.

Какие же преимущества дает Черная пятница:

• вышеупомянутые большие скидки, позволяющие осуществить мечту и купить давно желаемую вещь;
• выгодные покупки, которые подарят радость и станут подарком для близких и друзей;
• возможность купить по доступной цене брендовые вещи. Если вы мечтаете о платье от кутюр – самое время прийти в магазин в Черную пятницу и наконец-то стать обладательницей желанного наряда;
• большой ассортимент товара. В этот период количество предложений увеличивается и на полках появляется самый разнообразный товар по доступной стоимости;
• возможность с умом потратить деньги и сэкономить на многих покупках.

Черная пятница в "Фокстроте": выгодно как никогда

Так как Черная пятница бывает только раз в году, не стоит упускать внушительные скидки и возможность приобрести продукцию по хорошей цене, скидки могут достигать 90%, такого вам никогда не предложат в любой другой день. В магазине "Фокстрот" можно найти самые интересные и разнообразные товары, которые при этом будут качественными и функциональными. Так, телевизор, который в обычное время стоит очень дорого, можно приобрести на тысячу или две дешевле, а если вы мечтали о стиральной машине, то есть смысл купить ее прямо сейчас – на 1 500, а то и 1 700 гривен меньше привычной стоимости. То же самое касается и ноутбука – новенький компьютер обойдется на 2 тысячи дешевле своей обычной цены!

Чтобы определиться с покупкой, достаточно зайти на сайт магазина и ознакомиться с предлагаемой продукцией, здесь есть все, о чем вы так давно мечтали. Здесь же указаны скидки, которые наверняка вызовут восторг и желание поскорее купить что-то из предложенного!

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Дата
12
ноября

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