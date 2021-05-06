Чем домашний йогурт лучше магазинного?

Альтернатива магазинному йогурту

В линейке кисломолочных продуктов йогурт занимает особое место. Он содержит много белка, легко усваивается и рекомендован даже маленьким детям. При этом у многих потребителей возникает вопрос: действительно ли магазинная продукция содержит закваски для йогурта и отвечает высоким требованиям? Чтобы ответить на него, достаточно оценить несколько важных характеристик: состав, наличие добавок и срок годности.

Почему домашний йогурт полезнее магазинного

Магазинные йогурты содержат химические добавки. Купить натуральный йогурт очень сложно, но даже в этом случае его стоимость будет выше, чем у домашнего.

Большинство магазинных йогуртов хранится более 7 дней, а это значит, что в них использованы вредные консерванты. То же можно сказать и о добавках — подсластителях, загустителях, ароматизаторах. Если йогурт был термически обработан или имеет длительный срок хранения, то его можно считать не более чем сладким десертом.

Главное отличие продукта, приготовленного в домашних условиях – состав. Йогурт на заквасках содержит только молоко и пробиотические культуры: лакто- и бифидобактерии. Они сохраняют жизнеспособность и активно размножаются в теплом молоке. Йогурт в домашних условиях хранится не более трех дней и имеет гарантированную свежесть. Его можно употреблять всем членам семьи, включая детей, беременных, людей с чувствительным пищеварением.

Как выбрать закваску для домашнего йогурта

Большой выбор заквасок можно найти не только в магазине, но и в аптечной сети. На что обращают внимание при выборе:

1. Состав. Закваски содержат комплекс пробиотиков, в которые входят культуры, способствующие восстановлению здоровой микрофлоры.

2. Безопасность. При изготовлении современных заквасок используют технологии, гарантирующие чистоту продукта и отсутствие любых добавок.

3. Соблюдение условий хранения. Сухие культуры для приготовления йогурта должны храниться при определенных температурных условиях, в том числе во время транспортировки.

4. Качество йогурта. Лучшие производители гарантируют содержание живых бактерий в готовом домашнем продукте, а также вкусовые характеристики и консистенцию.

5. Ассортимент. Используя закваски, можно получить не только классический йогурт, но и питьевой, детский, а также густой греческий.

Всем указанным характеристикам отвечает продукция компании Vivo. Закваска VIVO для йогурта, кефира и другой кисломолочной продукции доступна в 14 странах мира и имеет европейский сертификат качества.

Как приготовить йогурт в домашних условиях

Приготовление йогурта на заквасках ВИВО не требует затрат времени и покупки дополнительного оборудования. Для получения качественного кисломолочного продукта достаточно:

• Подогреть свежее молоко до температуры 39-40 °C и перелить в чистую посуду.

• Ввести закваску в расчете 1 пакетик на 1-3 л молочной основы. Размешать.

• Закрыть и укутать теплым полотенцем.

• Выдержать без помешивания в течение шести - восьми часов.

Йогурт в мультиварке с закваской приготовить еще проще – аппарат поддерживает нужную температуру, что гарантирует отличный результат.

Полезные советы

Диета на йогурте — это польза для здоровья и отличный вкус. Но только в том случае, если кисломолочный продукт приготовлен дома.

Вкус домашнего йогурта зависит от качества молока, поэтому стоит уделить его выбору особое внимание. Фермерское козье и коровье молоко необходимо обязательно пастеризовать, а магазинное покупать первые три дня срока годности. Чтобы обеспечить большую густоту, йогурт можно откинуть на несколько слоев марли для удаления сыворотки. В качестве перекуса йогурт подают с ягодами, кусочками фруктов или орехами, что увеличивает пользу продукта и помогает разнообразить ежедневное меню для всей семьи.