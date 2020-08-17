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понедельник, 17 августа 2020 17:48

Букеты цветов, которые надо успеть подарить летом

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Летние цветы всегда яркие и ароматные, ведь они вобрали в себя всю энергию солнца. Поэтому каждый букет летних цветов так радует глаз своими насыщенными оттенками, пьянящим медовым ароматом и теплом. Поэтому, пока еще царит долгожданное время года, надо обязательно успеть сделать близкому человеку сюрприз и заказать букет из летних цветов в онлайн магазине flowers.ua. Сезонные букеты всегда пользуются большим спросом, поэтому не медлите и скорее загляните в каталог компании.

  Онлайн магазин flowers.ua предлагает множество букетов из разных цветов
Онлайн магазин flowers.ua предлагает множество букетов из разных цветов

Огромный выбор сезонных букетов

Нежные полевые цветы, солнечные подсолнухи, изящные лилии, удивительные гладиолусы, белоснежные букеты ромашек - ассортимент летних цветов от Flowers.ua действительно впечатляет. Если же вы ищете что-то более экстравагантное, обратите внимание на букет "Гавайские цветы", в состав которого входят 5 разноцветных роз, 5 веток разноцветной хризантемы, 5 разноцветных альстромерий и декоративная зелень. Такая композиция несомненно станет лучшим поздравлением для веселого и позитивного человека.

Стильный и оригинальный микс из волшебных летних цветов, которые присутствуют в букете "Цветочное ассорти" (2 гортензии, 15 розовых роз, 5 веток фиолетовой эустомы, ветвь зеленой хризантеми сантини), непременно подарит вашему получателю отличное настроение даже в мрачный день.

Цветовая гамма летних букетов

Выбирая цветовую гамму букета, обязательно надо учесть тематику праздника. Однако не стоит ограничивать свою фантазию при выборе, поскольку подарок должен запомниться своей оригинальностью. Современная цветочная индустрия отождествляет летние букеты с сочетанием розового и белого оттенков. Также отличным решением будет гармония белого с синим, желтым, красным цветами. Примерами таких композиций можно назвать букеты "Сладкая нега" и "Сладкая вата!". Эти лаконичные и очень воздушные букеты несомненно удивят дорогого вам человека.

  Онлайн магазин flowers.ua предлагает множество букетов из разных цветов
Онлайн магазин flowers.ua предлагает множество букетов из разных цветов

Сервис самого высокого уровня

Флористы Flowers.ua позаботятся, чтобы букет был оригинальным и отражал все ваши эмоции и пожелания получателю. Доставка цветов по Украине, несмотря на летнюю жару, происходит согласно всем правилам и требованиям по транспортировке. Поэтому букет попадет в руки получателя только в лучшем виде. Заказать цветы можно на сайте или по телефону (067) 355-77-55. Менеджеры компании работают круглосуточно и всегда рады проконсультировать вас по любым вопросам.

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