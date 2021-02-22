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Будут ли украинцы брать микрозаймы на продукты: эксперты о подорожании продовольственной корзины

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Будут ли украинцы брать микрозаймы на продукты: эксперты о подорожании продовольственной корзины
Среднестатистическая украинская семья тратит на пропитание половину своего дохода. Фото: ZIK

В Украине вновь подорожали продукты из продовольственной корзины.

Об этом сообщает канал "Украина 24". Большинство потребителей не так волнует номинальное значение ценника, как то, какую часть дохода они отдадут на питание.

"Среднестатистическая украинская семья тратит на пропитание половину своего дохода, в то время как в Европе семья платит не более 12-18% от заработка. При этом цены сопоставимы практически по всем позициям, а разница в доходах колоссальная. Таким образом, сам ценник украинцев волнует только в том смысле, чтобы сопоставить доходы с расходами. В первую очередь украинцы задумываются о том, насколько они обеднеют из-за роста цен", – уточняют в "Украина 24".

В ассоциации поставщиков для торговых сетей сообщили, что на сегодня можно назвать 4 основные причины, ведущие к подорожанию продуктов:

1. Пандемия Covid-19. Многие страны заложили зерновые культуры в резервы, поэтому они выросли в цене. Если в летние месяцы ситуация станет лучше, то и цены на зерновые начнут падать, а значит, и хлеб сбалансируется в цене.
2. Погодные условия. Еще с начала 2020 года погодные факторы повлияли на урожай ягод и садовых культур. Из-за жарких дней снизился урожай подсолнечника, в результате чего выросли цены на подсолнечное масло.
3. Сезонный фактор, который, в частности, влияет на молочную продукцию.
4. Инфляция.

Как отмечают эксперты, в 2020 году немногие продукты выросли в цене больше, чем на уровень инфляции. А в 2021 году ожидается, что цена на хлеб продолжит расти.

Государственное регулирование распространяется лишь на десяток продуктов, а министерство экономики не планирует его расширять. Это не позволяет торговым сетям без оснований повысить цены на данные продукты, они считаются социально-значимыми.

Будут ли украинцы брать микрокредиты, чтобы прокормить семью?

Как сообщает сервис по подбору кредитов онлайн на карту Crezu, у заемщиков есть спрос на микрозаймы, которые они в дальнейшем используют для покупки продуктов. Однако на данный момент это не является лидирующей целью обращения в МФО. В топе заявок разместились такие цели, как покупка одежды и обуви, электронной и бытовой техники, ремонта в квартире, в доме или срочный ремонт авто.

"Crezu отметил, что украинцам гораздо проще взять небольшую ссуду в МФО, чем обращаться в банк за кредитом. Микрофинансовые компании выдают займы без проверки кредитной истории и без оценки платежеспособности, то есть заемщик может подать заявку без предоставления справки о доходах. МФО, выдающие ссуды онлайн, становятся популярны среди заемщиков", – подчеркнули в Crezu.

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