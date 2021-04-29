Безопасность ребенка в доме: средства и системы, чтобы родители были спокойны за малыша

До рождения ребенка родители, как правило, тщательно готовятся, создавая все необходимые и максимально комфортные условия для него. Прежде всего пытаются сделать стильный ремонт. В наше время это легко воплотить в жизнь даже самостоятельно, без больших затрат. Например, используя декоративные 3D панели. Они подойдут как для ванной комнаты, кухни так и для декора гостиной. Имеют различный дизайн и текстуру.

Подготовить современную детскую комнату также не сложно, приобретя необходимую мебель, развивающие коврики, термо-коврики для игры. Но часто в суете и подготовке, родители забывают о самом важном - безопасности ребенка. Кажется, что дом это самое безопасное место для малыша. Но есть много нюансов на которые нужно обратить внимание.

Наборы для детской безопасности не только уберегут жизнь и здоровье, но и позволят родителям меньше ограничивать ребенка во время игры

Специалисты рекомендуют заблаговременно подумать об установке систем детской безопасности. Всем родителям знакомый период жизни ребенка, когда он изучает все вокруг. Открывает все шкафы, тумбочки, что есть в доме, потому что нужно везде проникнуть. От малыша придется спрятать все, что может нести угрозу жизни: бытовую химию, лекарственные средства, острые предметы, такие как ножницы или иглы. Поэтому без средств безопасности не обойтись.

К часто используемым и нужным средствам детской безопасности можно отнести:

• Фиксатор для выдвижных ящиков - обезопасит ребенка от травм острыми предметами. Особенно нужен, если в доме есть комоды с несколькими ящиками, они могут просто выпасть на ребенка и травмировать.

• Наклейка на розетки, которые есть едва ли не самой большой проблемой для родителей. Особенно опасны розетки, которые расположены низко на стене. Уже с полгодовалого возраста, когда малыш начинает ползать, имеет доступ к ним. Заклеив розетку, родители будут спокойны и дадут больше свободы для малышей.

• Силиконовые уголки - спасут от острых углов стола, или любых тумб и другой мебели в доме. Защитят ребенка от серьезной травмы, боли и стресса.

• Фиксатор ручки дверей. Благодаря этому инструменту можно заблокировать дверную ручку, например, на кухне или в туалете. Ребенок не сможет ее опустить и случайно закрыться сам в комнате.

• Фиксатор для двойных дверей шкафчиков - спасет от травм наиболее интересного и непоседливого ребенка.

• Фиксаторы для дверей - используют, чтобы ребенок не ударился и не прижал пальцы. Они обычно сделаны из упругого материала и оставляют в дверях отверстие. Чтобы было интереснее, для малыша можно выбрать их в виде жирафа, коровки, обезьяны и других животных.

Наборы для детской безопасности не только уберегут жизнь и здоровье, но и позволят родителям меньше ограничивать ребенка во время игры

Наборы для детской безопасности не только уберегут жизнь и здоровье, но и позволят родителям меньше ограничивать ребенка во время игры.

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