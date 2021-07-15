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четверг, 15 июля 2021 15:54

Без ретуши и стереотипов: Dove запустил в Украине уникальный социальный проект #ПокажітьНас

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Каждая женщина – уникальная и не похожая ни на один из шаблонов. Она жаждет проявлять свою естественность во всей красе и при этом не быть отвергнутой, переживая о том, что с ней что-то не так. Никто не имеет права подрывать женскую уверенность в себе из-за устоявшихся рамок современной философии и стандартов красоты.

СМИ и реклама на протяжении десятилетий создают узкие стандарты красоты. Фотографии в медиа и рекламе формируют идеализированный образ женщины, отдаленный от реальности. Dove верит, что красота должна быть источником вдохновения и уверенности в себе (а не беспокойства) для каждой женщины. Поэтому Dove создал проект #ShowUs (#ПокажітьНас), где совместно с организациями Getty Images и Girlgaze выступает за то, чтобы фотографии реальных женщин, созданные в рамках проекта #ПокажітьНас, использовались в медиа и рекламе. В фотобиблиотеку #ПокажітьНас (#ShowUs) на базе крупнейшего в мире банка изображений Getty Images вошли более 15 000 фотографий женщин из 39 стран мира. Все снимки без цифровой обработки, чтобы показать реальных женщин, многообразие внешности и их уникальную красоту.

Разработкой и реализацией проекта в Украине совместно с Unilever занималось медийное агентство Initiative. Амбассадором проекта стала украинская реп-исполнительница alyona alyona. Вдохновившись проектом, она написала лирическую песню, а затем и сняла клип на нее.

"Женщины прекрасны. В любом возрасте, в любом теле, любого роста, с любым цветом кожи или глаз, с волосами или без, с формами или без... Женщины сильные и волевые, чувствуют сердцем и делают так много добра. Женщины разные. Вместе с брендом Dove мы призываем все медиа показывать тела людей такими, какие они есть. Хочу, чтобы нас видели. Покажите нас", – отметила alyona alyona.

Клип Алены набрал более 730 тысяч просмотров и около 1500 комментариев, вызвав небывалый отклик у женщин, что является прямым свидетельством о том, что многим так или иначе знакома ситуация, когда не принимают и не слышат.

Целью проекта было не просто манифестировать отказ от ретуши и настоящую природную красоту, но и действовать - показать обычных девушек в медиа. Поэтому мы призвали девушек выкладывать сториз и посты с хештегом #ПокажітьНас. Среди тех, кто поддержал проект в Instagram, Dove рандомно выбрал 15 представительниц для дальнейшего участия в проекте. Для этих девушек была проведена фотосессия без ретуши, и их смогла увидеть столица на больших и красивых диджитальных экранах Украины – Gulliver, Ocean Plaza, Blockbuster.

 
 
 

Следует отметить, что фотограф, которая снимала девушек на бордах - Диана Андрунык. Она основала собственный социальный проект "Не такая как другие она" и в 2020 году открыла всеукраинскую благотворительную выставку о девушках с инвалидностью и их историями, которые вдохновляли каждую девушку и делали изменения в инклюзивной политике нашего государства.

"Когда начала делать собственный социальный проект, то конечно, я равнялась на бренд Dove. Их мощная, эмоциональная и духовная составляющая читается в каждом ролике. Для меня сбылась мечта поработать над таким важным проектом с брендом Dove. И мне приятно, что наши цели и видение тесно переплетаются. Мне кажется, что этот проект должен быть показателем в мире украинской рекламы. Потому что каждая женщина заслуживает украшать билборды, при этом оставаться собой без фотошопа и фильтров. Это о свободе в самовыражении. #ПокажітьНас - это проект, который 100% изменит историю", – отметила Диана.

Это огромное событие не только для бренда Dove, но и для всей индустрии рекламы в целом. Останавливаться на достигнутом Диана и бренд Dove в Украине не собираются, ведь созданные искусственно женские образы все ещё преобладают в медиапространстве. Идет работа над новыми фотографиями невероятных украинок, и в ближайшем времени мы сможем увидеть результат важного и масштабного проекта #ShowUs на портале Getty Images.

Сегодня каждый из нас может стать частью проекта и помочь показать все разнообразие и многогранность настоящей женской красоты. Пользуйтесь фотобиблиотекой проекта #ПокажітьНас, смотрите фото по хештегу #ПокажітьНас, делитесь собственными историями принятия себя, поскольку проект на этом не заканчивается, ведь впереди еще долгая работа по изменению индустрии медиа.

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