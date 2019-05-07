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пятница, 10 мая 2019 17:51

beko на CEE 2019: современные технологии, которые меняют жизнь к лучшему
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Еще каких-то 20 лет назад мы не могли представить даже небольшую долю технологий, которыми сегодня располагаем. И, если машина времени перенесла бы нас, из того времени, на выставку электроники CEE 2019, мы вряд ли смогли бы быстро прийти в себя - технологии, о которых только мечтали два десятилетия назад, сегодня воплощены в жизнь ведущими компаниями из разных отраслей.

  Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей
Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей

СЕЕ 2019 - это современные технологии, форумы, презентации, мастер-классы, тестирование продуктов и решений. Это более 100 компаний, которые проводили презентации новой техники и технологий. Это самая масштабная выставка, в рамках которой представлены лучшие из лучших!

Современная жизнь бурлит - пока что мы имеем множество возможностей, но не так просто найти время на их воплощение. Видимо, именно поэтому ведущие компании занимаются разработкой технологий, которые бы упростили повседневные заботы и подарили время на изучение удивительного мира вокруг.

  Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей
Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей

Предоставить человеку больше времени для себя и существенно облегчить выполнение бытовых задач - одна из главных целей компании beko, которую специалисты компании с блеском воплощают в жизнь уже более 60 лет. В этом можно было убедиться в рамках выставки СЕЕ 2019, где на стенде beko были представлены по-настоящему разумные решения, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь своих сторонников. Представляем некоторые из них.

Безупречная одежда каждый день - просто! Благодаря умным технологиям, стиральные машины beko являются идеальными помощниками в каждой семье.

С технологией SteamTherapy™ (WTE 11735 XCST) больше не надо беспокоиться о качестве стирки - 15-минутная программа полностью меняет представление об уходе за бельем: интенсивный пар устраняет бактерии, разглаживает ткань, освежает волокна.

  Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей
Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей

Безупречный вид белья обеспечивает и функция SteamCure™ - стирка с парой. Пар обеспечивает размягчение грязи и разглаживание одежды, делает более простым ее дальнейшую глажку. Также на стенде была представлена ​​сушильная машина с технологией HeatPump (DPS 7405 G B5), благодаря которой сухая и мягкая одежда не заставит себя долго ждать после стирки.

В рамках СЕЕ 2019, компания beko представила еще одно новейшее решение для стиральных машин - HomeWhiz - технология управления техникой через Bluetooth (WTV 6636 XAW). Достаточно лишь загрузить приложение на смартфон и все функции стиральной машины с детальным описанием будут у вас перед глазами. Умная технология поможет подобрать режим, температуру и время стирки для любого типа одежды, "запомнит" ваш выбор по стирке особых вещей и полностью изменит ваше отношение к стиральным машинам! Кстати, в машине WTV 6636 XAW также присутствует возможность стирки с паром и функция удаления с одежды шерсти домашних животных.

Здоровое питание - основа полноценной жизни. Эта аксиома воплощена в холодильниках beko с системой двухконтурного охлаждения NeoFrost™, благодаря которой воздух из морозильной камеры не попадает в основное отделение, создаются оптимальные условия для хранения продуктов и не смешиваются запахи. Размораживание и намерзание - две вещи, о которых можно забыть с холодильниками beko NeoFrost™ (например, RCNA400E30ZXP).

До 30-ти дней свежести овощей и фруктов с функцией EverFresh+® - благодаря точному регулированию влажности воздуха и специальному дизайну камеры, продукты остаются свежими намного дольше!

Непрерывный процесс фотосинтеза с технологией Active Fresh Blue Light® - голубой свет, который обеспечивает сохранение витамина С во фруктах и ​​овощах и сохранение их питательных свойств!

Важно! В холодильниках beko, как, впрочем, и в стиральных машинах, установлен инверторный двигатель ProSmart™, который обеспечивает тихую работу техники!

Комфортные решения воплощены также и в другой кухонной технике beko:

Инновационные технологии посудомоечных машин beko обеспечивают высокий уровень гигиены, быстрое и безопасное мытье разнообразной, даже хрупкой стеклянной посуды - с технологией AquaIntense® мыть посуду в 5 раз эффективнее!

  Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей
Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей

Готовить на одной варочной поверхности, используя одновременно более четырех единиц посуды, или готовить в посуде с нестандартными размерами? С функцией IndyFlex+™ это возможно! Она позволит в случае необходимости объединить несколько нагревательных зон в одну большую и использовать посуду разного размера (например, модель HII64800FHT).

Кстати, посетители стенда beko имели возможность не только услышать об этих и других технологиях, но и увидеть собственными глазами, как они работают. В течение выставки на стенде проводились мастер-классы по кулинарии, во время которых гости имели возможность оценить все преимущества кухонной техники, попробовать вкусные блюда и насладиться настоящим турецким кофе, который готовили с помощью кофемашины beko. Но не только вкусовые рецепторы посетителей были в восторге - сторонники ФК "Барселона", чьим главным партнером является beko, имели возможность сфотографироваться в фотозоне с выдающимися игроками команды, узнать больше о глобальной инициативе ЕшьКакЧемпион и более того - выиграть ценные подарки!

  Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей
Во время выставки СЕЕ 2019, компания beko представила несколько новинок, которые способны существенно улучшить повседневную жизнь людей

Кстати, одноименная программа ЕшьКакЧемпион, которая объединила более 40 стран мира, удачно иллюстрирует главные принципы компании - быть партнером в повседневных жизненных проблемах, предоставлять разумные решения для каждого дела и заботиться о здоровой и полноценной жизни своих потребителей. Видимо, именно поэтому beko является одним из крупнейших производителей техники с мировым признанием!

Подробнее:

http://www.beko.ua/
http://www.eatlikeaprobybeko.com/eatlikeapro-ua/

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Дата
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