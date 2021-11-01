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понедельник, 01 ноября 2021 17:37

Автоматизация малого розничного бизнеса с помощью POS-системы

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Как POS-системы помогают малому бизнесу ⭐ Что позволит автоматизация владельцам магазина ✅ Оборудование для автоматизации торговли СТЦ Исток

Как автоматизировать маленький розничный магазин? У компании СТЦ – Исток есть ответ

Автоматизация торговли возможна при любых объемах продаж, именно поэтому, если вы владеете небольшим розничным магазином, то вам не стоит бояться устанавливать POS терминалы.

  Розничный магазин
Розничный магазин

Что позволит автоматизация владельцам магазина?

Автоматизация небольшого розничного магазина – это очень комфортный способ ведения всей базы товаров, которые находятся в продаже. Вы в любой момент можете получать данные о том, есть ли товар в наличии, анализировать, что лучше всего продается, и планировать закупки недостающего.

Ни один продавец не может уместить в памяти все цены на товары (конечно, бывают гении, но мы сейчас не о них). После установки POS-системы вам достаточно будет отсканировать штрих код продукции, чтобы вся имеющаяся информация о ней появилась на компьютере. Также можно добавить к терминалу считыватель банковских карточек и вам больше не нужно будет искать сдачу, ведь большое количество покупателей сегодня пользуется безналичными расчетами.

Для установки POS-системы совершенно неважно, что именно продается в вашем магазине: продукты питания, одежда, канцтовары, электроника, книги или другие товары. Автоматизация позволит вам избежать путаницы в номенклатуре, упростить и сделать работу продавцов еще более эффективной и быстрой.

  Розничный магазин
Розничный магазин

Почему стоит обратить внимание на POS-системы?

POS-системы имеют следующие неоспоримые преимущества:

● они отлично подходят для торговли алкоголем;
● в них реализована упрощенная процедура добавления различных расширений;
● чтобы пользоваться данными аппаратами, персоналу совсем не обязательно владеть специальными навыками;
● в аппараты можно внести абсолютно всю базу товаров;
● в устройствах можно найти товаров по его штрихкоду;
● использование данной техники поможет упростить анализ эффективности работы.

Розничная торговля предполагает использование программного обеспечения с расширенными возможностями, такими как:

● акции и скидки;
● складская работа;
● аналитика;
● отчеты.

  Розничный магазин
Розничный магазин

Сегодня есть множество вариантов приобретения терминала: сделать это вы можете отдельно или комплектом, в зависимости от вашего бюджета. Но стоит помнить, что если вы решите приобретать набор по частям, то в итоге это вам может вылиться в довольно большую сумму. Именно поэтому лучшим выбором здесь будет подкопить и приобрести его комплектом. Также многие компании предлагают установить подобные устройства "под ключ".

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