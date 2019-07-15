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вторник, 16 июля 2019 10:19

Автоматический полив Hunter стал дешевле

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Лидирующие позиции в Украине на рынке оборудования для орошения занимает автоматический полив Hunter (США). Тотальные распродажи и скидки привели к тому, что системы автополива стали доступны владельцам частных подворий.

Что даёт автоматизация ручного полива

О ней вспоминают, когда стоит засуха и увлажнять землю под растениями нужно каждый день. Выгоды от устройства автополива:

  • отпадает необходимость труда под изнуряющим солнцем;
  • обслуживание системы сводится к профилактике насоса;
  • есть возможность надолго отлучаться из дома по другим делам.

Оборудование Hunter поможет обрести эти привилегии.

Преимущества автоматического полива Hunter

  Автоматический полив газона Hunter
Автоматический полив газона Hunter

Основное достоинство – товары для автоматического полива этого производителя адаптированы к климату в Украине. Изготовлены комплектующие детали из материалов, устойчивых к химическим реагентам и атмосферным условиям, выдерживают сильный напор воды и не загрязняются. Преимущества автополива Hunter:

  • надёжность и экологичность – обеспечиваются применением деталей из высококачественных материалов, не содержащих вредных веществ;
  • простота сборки – прокопать канавы, уложить в них водопроводы и элементы системы, соединить в одну систему, привычная работа для домохозяина;
  • длительный срок эксплуатации: нет нужды в дорогостоящих ремонтах;
  • экономичность – система позволяет снизить затраты на электроэнергию для работы насоса и расход воды для полива;
  • возможность контролировать работу оросительной сети посредством подключения к Wi-Fi из любого пункта, где есть интернет;
  • оптимальное соотношение по критериям цены и качества.

Консервация элементов системы автополива в нерабочие сезоны продляет срок службы оборудования.

Причины купить оросители в Aqua Price

Если принято решение об устройстве автополива Hunter, то в интернет-магазине Aqua Price можно по каталогу приобрести все товары для автоматического полива. Причины покупки именно на этом сайте:

  • бесплатные консультации менеджеров по комплектации систем орошения;
  • разработка схемы монтажа оборудования на конкретном участке по заданным параметрам;
  • любые формы расчётов за поставленный комплект оборудования;
  • доставка во все населённые пункты страны.

Для оформления заказа нужно перейти на сайт интернет-магазина автоматического полива https://www.aquaprice.com.ua/, связаться со специалистом по указанным реквизитам.

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Дата
16
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